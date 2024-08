Usman Garuba débarque au Real Madrid pour trois ans

Après trois années en NBA du côté des Rockets puis des Warriors, Usman Garuba, en quête de temps de jeu, se replie sur l’Europe. L’ailier fort espagnol a conclu un accord avec le Real Madrid pour une durée de trois ans. Il y a pire comme équipe, pour se relancer.

Après une dernière saison NBA aux Warriors où il s’est surtout fait remarquer en G League, Usman Garuba a décidé de retrouver son club formateur du Real Madrid pour les trois années à venir. L’ailier fort a disputé au 105 matchs en NBA, et la mayonnaise n’aura jamais vraiment pris. C’est une excellente opportunité pour Garuba, qui rejoint l’une des toute meilleures écuries d’Europe. L’idéal pour rebondir et éventuellement envisager un retour en NBA. Comme dit, Usman Garuba connaît déjà très bien la maison, puisqu’il a joué au Real Madrid entre 2017 et 2021. L’arrivée d’Usman intervient sûrement pour pallier au départ de Guerschon Yabusele pour les 76ers, qui va laisser un gros vide dans la raquette des Madrilènes.

Muy contento de volver a casa! Deseando mostrar mi mejor versión de nuevo y darlo todo por esta camiseta que me ha dado tanto desde los 11 años. Lucharemos para ganar todos los títulos y dejar este club en los más alto. 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 #HalaMadrid pic.twitter.com/DqqeGQ0PX8

— Usman Garuba Alari (@Usmangaruba) August 20, 2024

“Très content de revenir à la maison. J’ai hâte de montrer à nouveau la meilleure version de moi-même et de tout donner pour ce maillot qui m’a tant apporté depuis mes onze ans. Nous nous battrons pour remporter tous les titres et ramener ce club au sommet” – Usman Garuba

Nouveau départ pour Usman Garuba. Après avoir un peu touché le fond en Amérique, entre G League et saison avec six matchs disputés en NBA, il retrouve un challenge de haut niveau chez une équipe qui s’en retourne conquérir l’EuroLeague. L’olympien est bien retombé sur ses pattes.

Source texte : RealGM