Blessé au genou en fin de saison dernière, Kawhi Leonard devrait être prêt pour la reprise de l’entrainement des Clippers. Une bonne nouvelle pour une franchise qui dépendra plus que jamais de ses exploits pour se maintenir dans le Top 8 à l’Ouest.

Kawhi Leonard est toujours maudit dès qu’il s’agit des blessures. Malgré une saison pleine, où il a pu enchainer les matchs avec constance, le Klaw s’est encore blessé au pire des moments. Incapable de disputer les Playoffs malgré ses tentatives, l’ailier des Clippers n’a pas pu aider les siens lorsqu’ils avaient le plus besoin de lui. On pensait le retrouver dès cet été du côté de Paris avec Team USA, mais le staff de Steve Kerr avait finalement décidé de renvoyer le joueur chez lui, probablement pour éviter tout risque de rechute. Une décision qui n’était pas si bien passée du côté des Clippers.

Voilà qu’on arrive bientôt au mois de septembre et avec ça la reprise pour chaque franchise NBA. Kawhi Leonard sera-t-il en tenue dès le camp d’entrainement des Clippers ? La réponse semble positive à en croire Tyronn Lue, le coach de la formation nouvellement installée à Inglewood. Des propos rapportés par ESPN.

“Je lui parle tout le temps. Il sera prêt pour le camp d’entraînement des Clippers. Il se sent bien et je sais qu’il sera prêt pour le camp d’entraînement.” – Tyronn Lue

Après le départ de Paul George mais aussi celui de Russell Westbrook, Kawhi Leonard sera plus indispensable que jamais aux Clippers en 2025. Le MVP des Finales 2019 va devoir s’employer et sortir les gros chiffres tous les soirs pour aider les voiliers à rester parmi les huit meilleures équipes de l’Ouest. On ne serait pas surpris de voir ses stats augmenter sensiblement cette saison. L’an dernier, il tournait à 23,7 points, 6,1 rebonds, 3,6 passes et 1,6 interception de moyenne.

