Free Agency 2024 : Lonnie Walker IV débarque aux Boston Celtics

Lonnie Walker IV était un des plus gros poissons encore restants dans cette Free Agency et a logiquement été “pêché”. Mais pas, par n’importe qui, ce sont les Boston Celtics, champions en titre, qui ont fait la belle prise.

Avec Jrue Holiday et Derrick White en titulaire et seulement Payton Pritchard en guard référencé sur le banc, les Boston Celtics avaient une légère faiblesse dans leur roster 2024-25. Jaden Springer n’est pas un mauvais joueur, Baylor Scheierman est un rookie intéressant, mais il manquait un remplaçant fiable sur le poste 2.

C’est désormais de l’histoire ancienne avec la signature de Lonnie Walker IV. Celui qui évoluait aux Brooklyn Nets la saison dernière a signé un contrat “Exhibit 10” avec les champions en titre. Une information donnée par Adrian Wojnaroswski puis développée par Shams Charania.

Free agent G Lonnie Walker IV has agreed on a one-year deal with the Boston Celtics, his agent George S. Langberg of GSL Sports Group tells ESPN. Walker IV averaged 9.7 points and shot 38% on three-pointers in 58 games for Brooklyn last season. pic.twitter.com/uAvrtsIQkD

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 29, 2024

Contract details for Lonnie Walker IV with the Celtics, sources said: Exhibit 10. An E10 allows Celtics to give a bonus to Walker if he is waived after training camp and plays for the team’s G League affiliate in Maine.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 29, 2024

Un “Exhibit 10” est un contrat minimum sur un an qui n’est pas complètement garanti. En fonction de la présaison et du camp d’entraînement de Lonnie Walker IV, les Celtics pourront le garantir, le transformer en two-way contract ou le couper. Protection pour le joueur tout de même, s’il est coupé, mais qu’il évolue plus de deux mois avec l’équipe affiliée en G League (ici les Maine Celtics), il reçoit un bonus financier.

Après trois saisons à plus de 11 points de moyenne, les responsabilités et les chiffres de l’arrière ont un petit peu baissé l’année dernière, ce qui explique qu’il accepte un contrat relativement “peu cher”. Pourtant son efficacité a augmenté du côté de New York et notamment à 3-points avec 38% de réussite sur près de cinq tentatives par match. Connu pour ses qualités athlétiques monstrueuses, Lonnie Walker IV pourra profiter de l’espace créé par ses coéquipiers pour driver vers le cercle ou shooter de loin.

Brad Stevens veut le back-to-back et ne laisse pas de place au hasard !

Source texte : Adrian Wojnarowski et Shams Charania