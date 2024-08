Invité du podcast de Quentin Richardson et Darius Miles, Isaiah Thomas est revenu sur sa longue carrière NBA, avec en point d’orgue le moment qui a tout fait basculer : sa blessure à la hanche en 2017 à Boston. Une histoire qui reste en travers de la gorge du meneur de poche.

Pour Isaiah Thomas, il y a clairement un avant et un après 2017. Car lors de la saison 2016-17, Isaiah Thomas est un cador en NBA. 29 points et quasiment 6 passes de moyenne, des paniers clutch de tous les côtés avec un surnom de “King of the Fourth” du côté de Boston, où il est le chouchou du public. IT finit même 5ème au vote du MVP cette saison-là, devant des joueurs comme Stephen Curry ou Kevin Durant. Le joueur n’a alors que 28 ans et on se dit que le meilleur reste à venir pour lui, avec la possibilité d’aller chercher un contrat max à la Free Agency 2018.

Thomas ne le sait pas encore, mais son destin va tragiquement tourner sur cette fin de saison 2016-17. Touché durant la régulière au niveau de la hanche, le meneur se fait soigner à coups d’injection, histoire de ne pas lui faire sentir la douleur et le laisser jouer en Playoffs. Sauf que sa blessure, qui ne devait initialement pas être un gros bobo, va s’aggraver durant la postseason. Et le joueur, obligé de lutter pendant très longtemps avec des douleurs persistantes, ne sera plus jamais le même.

Envolé le contrat faramineux qui semblait lui tomber dans les mains, oublié le rôle de franchise player ou les projecteurs, Isaiah Thomas a vu son prime se dérouler entre infirmerie et banc de touche. Un scénario forcément douloureux pour le joueur, qui semble toujours reprocher au staff médical de Boston la gestion de sa blessure. Des propos issus du Knuckleheads podcast avec Quentin Richardson et Darius Miles.

“Ce qui m’a fait le plus mal, c’est qu’on ne m’a rien expliqué. Si vous me dites : « Cela peut s’aggraver, c’est ce que vous avez », c’est à moi de faire le choix. Mais rien de tout cela n’a été dit. J’y suis allé en me disant : ‘Bon, j’ai une contusion osseuse, je peux me débrouiller comme je l’ai fait toute ma vie’. Ils m’ont fait une injection pour la série des Wizards. On m’a fait trois injections, à chaque tour. La dernière fois, c’était juste avant le septième match de la série des Wizards. Puis, lors du deuxième match de la série contre Cleveland, j’ai été touché par un écran et j’ai mal à l’arrière de la hanche, et je me suis demandé ce qui se passait.”

Thomas ne finira même pas la série face à Cleveland. Ce qui devait initialement n’être qu’une simple blessure s’est aggravée et les injections réalisées par les médecins de Boston ont semble-t-il empiré les choses. Isaiah regrette surtout le manque de communication, car lui a joué le jeu pour son équipe, participant aux Playoffs malgré la douleur et malgré le deuil de sa sœur, décédée tragiquement dans un accident de voiture en avril 2017. Il avait d’ailleurs réalisé un match fantastique à 53 points malgré ces coups de sort qui lui tombaient dessus.

“Je suis contrarié parce qu’à ce moment-là, j’ai mis ma carrière en jeu pour quelque chose que vous auriez pu simplement me dire. Il m’a fallu trois ans pour revenir le joueur que j’étais et comprendre ce qui se passait. C’était une situation difficile, une expérience pour moi. J’aime beaucoup Boston et tout le monde dans cette organisation, mais ce n’était vraiment pas la bonne façon de faire les choses.”

Non contents de jouer avec la santé de leur star, les Celtics vont même l’échanger quelques semaines plus tard pour faire venir Kyrie Irving. Un ultime coup pour le meneur, qui s’était pourtant donné à fond pour le maillot vert et qui en avait été remercié avec une hanche en vrac et un transfert non désiré.

“Cela craint parce que beaucoup de choses étaient en jeu, si j’avais été All-NBA l’année suivante, j’étais éligible pour le super max. Tout cela est en jeu, quand on le voit comme ça, ça craint. Mais à la fin de la journée, on vit et on apprend, on fait des erreurs, on prend des décisions. Je ne suis pas rancunier. À ce moment-là, ça m’a fait mal, parce que j’ai mis ma carrière en jeu et qu’ils m’ont échangé aussi”.

La suite de la carrière de Thomas ? Une arrivée à Cleveland où il était censé jouer le titre avec LeBron James mais où son niveau avait disparu, la faute à une hanche qui le gênait trop. Transféré la même saison aux Lakers, Thomas enchaina ensuite les équipes, toujours avec l’espoir de redevenir celui qu’il était mais sans jamais s’en approcher. À désormais 35 ans, il est libre de tout contrat et sans assurance de retrouver une place dans un roster.

Source texte : Knuckleheads Podcast