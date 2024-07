Initialement dans le groupe des 12 Avengers formant l’équipe de Team USA pour les JO de Paris 2024, Kawhi Leonard s’est finalement retiré du groupe. Une décision prise par le camp du joueur ? Team USA ? Influencée par les Clippers ? Un peu tout le monde à la fois ? Il existe différentes versions mais les Clippers assurent qu’ils n’ont rien à voir là-dedans.

“C’était un choix d’USA Basketball, et pour être honnête j’étais très déçu par cette décision.”

Voilà ce qu’a déclaré Lawrence Frank, président des Clippers, quand il a été interrogé sur une potentielle implication de la franchise californienne dans le forfait de Kawhi. Pour rappel, dans son communiqué de la semaine dernière, USA Basketball avait déclaré : “Kawhi respecte le fait qu’USA Basketball et les Clippers aient décidé qu’il était dans son meilleur intérêt que de passer le reste de l’été à se préparer pour la saison à venir plutôt que de participer aux Jeux Olympiques à Paris”. Pour Frank, c’est du bullsh*t.

“Kawhi voulait jouer. On voulait qu’il joue. J’étais aux deux premiers entraînements, il avait l’air très bien. Il a participé à tous les exercices. Je n’étais pas là au troisième entraînement quand ils ont décidé de partir dans une nouvelle direction. J’aurais espéré qu’ils donnent plus de temps à Kawhi.” – Lawrence Frank

Sachant que Kawhi Leonard a une nouvelle fois terminé la saison dernière à l’infirmerie, qu’il a dû faire face à une nouvelle inflammation du genou, et que les Clippers comptent évidemment sur lui pour la saison prochaine avec l’ouverture de leur nouvelle salle (l’Intuit Dome), on aurait pu imaginer que la franchise de Los Angeles préfère voir Leonard dans la Cité des Anges plutôt qu’en France. Mais Lawrence Frank assure le contraire.

Clippers President Lawrence Frank says the team was “disappointed” in Team USA’s decision to have Kawhi Leonard withdraw from the roster, per @NotoriousOHM.

Frank says he felt Kawhi could play 😳 pic.twitter.com/DgYk01lDtu

— Legion Hoops (@LegionHoops) July 15, 2024

Maintenant, entre ce qui est dit derrière les micros et ce qui se passe vraiment en coulisses, c’est parfois difficile d’y voir clair. Surtout quand ça implique trois parties. Surtout quand ça implique Kawhi Leonard, avec qui il y a toujours une grosse part de mystère autour des blessures.

Ce qui est sûr, c’est que les Clippers n’ont – en théorie – pas le pouvoir d’empêcher l’un de leurs joueurs à participer à une grande compétition internationale. C’est marqué dans le règlement FIBA – NBA. Vous en faites ce que vous voulez…

Source texte : ESPN