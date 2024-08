Lance Stephenson se lance dans le rap (et on a imaginé sa tracklist) !

Lance Stephenson est de retour ! Pas sur les parquets certes, mais dans les studios et c’est déjà ça. Lorsqu’on peut avoir des nouvelles de cette légende, on en prend. L’ancienne star des Pacers a sorti le premier extrait de son morceau Girl you sexxxxxyyyy !

Dans la liste des GOATS de TrashTalk, Lance Stephenson se trouve en très bonne position. L’arrière nous a fait rêver toute sa carrière avec sa personnalité déroutante et son jeu flamboyant. Mais désormais, c’est dans les cabines d’enregistrement qu’il souhaite faire naître le napalm.

Lance Stephenson a dévoilé sur ses réseaux sociaux, un extrait de son premier morceau Girl you sexxxxxyyyy. Traduction du titre : Mademoiselle, vous êtes vraiment ravissante ! Le single complet sera bientôt disponible sur toutes les plateformes.

Girl you sexxxxxyyyy coming soon what yall think ? pic.twitter.com/pI3TGikVej

— Lance Stephenson (@StephensonLance) August 28, 2024

Times Square, des danseurs et une villa, les composantes du clip ne bouleversent pas la norme. Certes, mais Lance Stephenson prouve que son flow n’est pas inintéressant et l’entendre prononcer la phrase “blowin’ in the wind” (souffler dans le vent) nous rappelle son immense passé de trublion des parquets.

Sans vouloir restreindre la créativité de l’artiste, nous avons décidé, pour l’aider et lui faire gagner du temps, d’imaginer la tracklist de son premier EP. On est comme ça chez TrashTalk, le cœur sur la main, tandis que la main de Lance Stephenson est-elle plutôt dans la truffe d’Evan Turner.

Born Ready Bron isn’t ready Girl you sexxxxxyyyy Music (and my breath) in your ear Madison my Square, my Garden Most Improved Performer We are the Flopping Kings, old and neats, only 33 Faster than the Pace rs Tupac and Big East Podcast P rince Air Guitar but Real Musician Lance makes you dance

Source texte : Lance Stephenson