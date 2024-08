D’après The Athletic, les Golden State Warriors attendent de Brandin Podziemski qu’il prenne entre huit et dix tirs à longue distance par match dès l’année prochaine aux côtés de Stephen Curry. Un sacré cap pour l’arrière, qui n’en prenait que 3,2 par soir sur sa raison rookie.

The Warriors want Brandin Podziemski to take 8-10 three-pointers per game next season, per @anthonyVslater 👀 pic.twitter.com/xSRhht67WR

— NBACentral (@TheDunkCentral) August 28, 2024

Qui dit effectif pas particulièrement renforcé (malgré l’arrivée de Buddy Hield) dit beaucoup plus de responsabilités pour le rookie qui a montré qu’il savait un petit peu jouer. Après sa bonne première saison à 9,2 points de moyenne en shootant à 38,5% de loin, les Warriors veulent tout de suite que Brandin Podziemski aille encore plus loin et passe à une dizaine de long-courriers par soir. A San Francisco, l’arrière est apparemment déjà considéré comme un intransférable (même si l’on sait que cela peut changer en fonction de la contrepartie).

Il est vrai que le jeune Podz a du talent et beaucoup de potentiel. Mais passer de Brandin Podzieski à Klay Thompson en un été, c’est peut-être en demander beaucoup à un joueur qui tournait à 4 minutes par match en NCAA il y a encore deux ans de ça. En théorie, néanmoins, les chiffres avancés semblent prometteurs pour Podziemski qui tournait à 40,7% sur les pull ups à 3-points et même à 58,3% sur les stepbacks de loin l’année dernière. Mais le facteur “volume” pourrait grandement affecter ses pourcentages.

brandin podziemski last season shot 40.7% on pull up threes and 58.3% on stepback threes.

thats 1.22 ppp on pull ups and 1.75 ppp on stepbacks.

while this is all very small sample sizes, it will be interesting to see how his shooting will look given the massive leap the… pic.twitter.com/8IdZ8eicol

— KB (@KBknowsball) August 29, 2024

Brandin Podziemski sera plus attendu dès l’année prochaine avec sa nouvelle réputation, encore plus s’il se met à tirer dix fois par match de loin. Attention à ne pas aller trop vite et à ne pas forcer son jeu tout de même, il y avait un autre arrière prometteur qui rentrait shoot sur shoot à Golden State il y a quelques années, jusqu’à ce qu’il en prenne trop et finisse par ne plus rentrer dans les plans des Guerriers et à s’envoler vers Washington. Brandin Podziemski devra se servir de cet exemple pour ne pas reproduire ce genre d’erreurs et finir par se faire écarter de l’équipe de San Francisco. A coups de poing.

Source texte : The Athletic