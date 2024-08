Affaiblis par le départ de Paul George pendant la Free Agency, les Clippers abordent une saison 2024-25 avec plus de doutes que de certitudes. Mais pour le coach Tyronn Lue, la perte de l’ailier All-Star ne doit pas enterrer LA et offre un surplus de motivation.

Au début de l’été, Paul George avait expliqué les raisons de l’échec de ses négociations contractuelles avec les Clippers. Son départ vers Philadelphie pour 212 millions de dollars sur 4 ans, le montant que la franchise californienne n’avait pas voulu lui donner, est l’un des points noirs de l’été à Los Angeles.

Perdre un All-Star capable d’envoyer 23 points, 5 rebonds, 3 passes à 41% derrière l’arc sur 74 matchs contre peanuts, ça peut déstabiliser plus d’un coach. Mais loin de se laisser abattre, Tyronn Lue s’avance confiant vis-à-vis des chances des Clippers. Le champion 2016 évoque même une dose de motivation supplémentaire non-négligeable :

“Lorsque vous perdez un joueur de la stature de Paul George, les gens pensent immédiatement que vous ne pouvez plus gagner. J’ai hâte de prouver que tout le monde a tort (…) Ça me met encore plus au défi. D’accord, les gens ne comptent plus sur nous et ne pensent pas que nous allons être bons. Ça me donne une dose {de motivation} supplémentaire” – Tyronn Lue

Si on apprécie l’optimisme du coach des Clippers, force est de constater que la tâche sera ardue. Dans une Conférence Ouest chaque jour plus dense que la forêt amazonienne, l’effectif semble manquer de profondeur pour aller chatouiller les premières places.

Mais sur le papier, LA devrait quand même afficher un cinq majeur autour de James Harden, Terance Mann, Kawhi Leonard, Derrick Jones Jr. et Ivica Zubac. Il faut aussi garder en tête que les Clips ne sont jamais aussi forts que lorsque personne ne les attend.

Dans la même veine d’optimisme, Tyronn Lue a aussi annoncé que Kawhi Leonard sera en pleine forme pour la reprise. On commence à connaître le refrain.

Source texte : ESPN