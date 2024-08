Après une saison difficile aux Mets 92, qui ont fini par mettre la clé sous la porte, Axel Toupane s’engage en première division mexicaine, aux Diablos Rojos de Mexico.

🚨CAMPEÓN NBA LLEGA AL MÉXICO🚨

El ex NBA Axel Toupane y Campeón con Milwaukee Bucks llega a Diablos del México para aportar su gran experiencia y liderazgo en la cancha. 👹🔝

🇫🇷 ¡Bienvenue au Mexique!#VamosDiablos #ArdeLaDuela pic.twitter.com/S97vWkCxBB

— DiablosRojosBasquetbol (@DiablosBasquet) August 28, 2024

C’est officiel. A 32 ans, le Français Axel Toupane va tenter l’aventure du Mexique aux Diablos Rojos de Mexico. Gêné par les blessures cette saison, son année avec les Metropolitans 92 ne s’est pas extrêmement bien passée. On savait donc que Toupane allait devoir trouver un point de chute après cette déception en première division française. De plus, son expérience du 3×3 ne lui avait finalement pas permis de rejoindre l’équipe olympique. Après trois saisons dans la grisaille de la région parisienne, à Levallois et à Paris, le Champion NBA 2021 avec les Bucks s’en va donc au soleil du Mexique, commencer l’aventure en plein milieu de la saison régulière. Les Diablos Rojos sont pour le moment cinquièmes du championnat mexicain. Il n’y a pas d’autres Européens dans l’équipe, pas le moindre Français dans le championnat, et un seul de ses compatriotes a déjà tenté l’aventure Mexique, Marc-Antoine Bourgault en 2015.

Cela fait longtemps que Toupane se cherche. Entre le Wisconsin à Milwaukee, la Californie avec l’équipe G League des Warriors, la Lituanie à Kaunas où il a disputé le Final Four de l’EuroLeague, la Grèce au Pirée, l’Espagne à Malaga, Toupane a voyagé, sacrément bourlingué, mais cette fois-ci, il atteint carrément un nouveau niveau d’exotisme. Dans un niveau moins exigeant qu’en Europe, l’expérience et le leadership apportés par l’ancien international français vont faire beaucoup de bien. La saison régulière sera finie en octobre, les Playoffs en novembre. Toupane pourrait commencer dès ce jeudi afin de jouer un premier match de Copa Value, l’équivalent du In-Season Tournament du Mexique.