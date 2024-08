Stephen Curry prolonge aux Warriors pour 1 an et 62,6 millions de dollars

Alors qu’il lui restait encore deux ans de contrat, Stephen Curry a prolongé aujourd’hui aux Warriors. Le meneur a signé pour une année supplémentaire, moyennant 62,6 millions de dollars. Il est désormais lié à la franchise jusqu’en 2027.

Stephen Curry Warrior à vie ? C’est pas encore fait mais ça en prend le chemin. Le meneur, qui a fêté ses 36 ans en mars, est désormais sous contrat pour 3 ans avec les Warriors. Il pourra tester le marché en 2027, lorsqu’il aura.. 39 ans. Qui sait ? Cette prolongation de Curry est peut-être même son dernier contrat en NBA.

Golden State Warriors star Stephen Curry has agreed on a one-year, $62.6 million extension that’ll keep him under contract through the 2026-2027 season, his agent Jeff Austin of Octagon tells ESPN. pic.twitter.com/XdxeevrbIC

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 29, 2024

Garder le Chef était la priorité numéro une de Mike Dunleavy Jr., qui a déjà vu partir Klay Thompson cet été. Le GM avait annoncé sa volonté de verrouiller sa superstar jusqu’à sa retraite, il a mis les moyens pour y arriver avec une dernière année de contrat à quasiment 63 millions de dollars, alors que Curry aura 38 ans. Les Dubs se donnent ainsi le droit d’espérer voir Curry prendre sa retraite au Chase Center, alors que certains fans spéculaient déjà sur une association avec LeBron James aux Lakers, suite à leur collaboration réussie aux Jeux Olympiques. Baby Face avait déjà exprimé sa volonté de finir sa carrière dans la Baie, tout en expliquant qu’il voulait une équipe compétitive autour de lui pour jouer encore la gagne.

Selon Bobby Marks d’ESPN, avec ce nouveau contrat, Stephen Curry rejoint aussi le King et Kevin Durant dans le club des joueurs ayant emmagasiné plus de 500 millions de dollars en contrat en carrière.

