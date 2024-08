GG Jackson II, blessé au pied, va devoir se faire opérer !

Mauvaise nouvelle dans le Tennessee, GG Jackson II, plus jeune joueur de NBA l’année dernière et auteur d’une saison rookie extrêmement encourageante s’est blessé au pied. Une fracture du cinquième métatarsien qui va nécessiter une opération, la semaine prochaine.

L’équipe médicale des Memphis Grizzlies ne sera donc jamais tranquille. Après une saison dernière marquée par les blessures, cet exercice 2024-25 reprend sur les mêmes bases avec l’opération d’un des joueurs les plus prometteurs de l’effectif.

GG Jackson II a été excellent lors de sa première année en NBA. Avec Vince Williams Jr, il a été la lumière dans le marasme du Tennessee en envoyant 14,6 points et 4,1 rebonds de moyenne à à peine 19 ans. Malheureusement, selon Tim Bontemps, journaliste chez ESPN, l’ailier n’est pas prêt de retrouver les parquets. Il s’est fracturé le cinquième métatarsien et devra passer sur le billard la semaine prochaine !

The Grizzlies say GG Jackson broke his fifth metatarsal in his right foot earlier this week, and will be having surgery next week.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) August 30, 2024

Une blessure que connaît par cœur Neymar Jr puisqu’il se la faisait à chaque mois de février lorsqu’il portait le maillot du Paris Saint-Germain. GG Jackson II sera donc loin des terrains tant que le club de la capitale sera encore en course en Ligue des Champions. Plus sérieusement, l’ailier des Grizzlies peut s’attendre à six semaines de plâtre avant une rééducation.

Il ne sera donc pas de l’effectif lors du camp d’entraînement et de la reprise. Dommage, puisque voir son intégration dans une équipe à nouveau compétitive est un des gros points d’interrogations de la saison de Memphis … ça attendra !

Source texte : Tim Bontemps