Il n’y a pas seulement A’ja Wilson qui a connu une belle soirée en WNBA cette nuit. Pendant que cette dernière est devenue la meilleure scoreuse de l’histoire sur une saison, la Française Gabby Williams a eu un sacré coup de chaud sur le parquet des Los Angeles Sparks.

Avec 17 points marqués, notre Gabby national a non seulement égalé son record personnel cette saison, mais elle a surtout aidé à renverser le match en faveur du Seattle Storm en réalisant un deuxième quart-temps XXL.

Gabby Williams a en effet planté 13 de ses 17 points dans la seconde période, scorant ainsi la moitié des points de son équipe qui a remporté le quart 26-18. Cela a permis à Seattle de sortir la tête de l’eau après un début de match compliqué, puis de faire la différence après la mi-temps pour s’imposer 90-82.

Gabby Williams tonight 🔥🔥🔥

• 17 points

• 3 steals

• 6/10 FG

• 3/5 3PM pic.twitter.com/WHSYi2gFCM

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) September 12, 2024

Déjà auteur de 17 points il y a une semaine face au New York Liberty, Gabby Williams monte clairement en puissance. Le coach des Sparks Curt Miller n’a pas eu d’autre choix que de lui rendre hommage après le match.

“C’est une athlète dynamique, elle joue des deux côtés du terrain, c’est une ailière qui peut vraiment slasher vers le panier. Elle apporte aussi au rebond et en défense, donc elle est vraiment importante pour elles. Elle apporte de l’énergie avec son intensité, et elle est physique comme on a pu le voir durant les JO.”

Miller en a profité aussi pour chambrer Gabby, la remerciant d’avoir pris un 2-points au lieu d’un trois en finale des JO de Paris 2024. Merci de remettre le couteau dans la plaie Curt…

What has Curt Miller noticed about Gabby Williams since she rejoined the Storm? Q by @sabreenajm.@SportingTrib @FredoCervantes pic.twitter.com/hcSMtlo0eb

— 𝐑𝐞𝐲-𝐑𝐞𝐲 (@TheNoLookPass) September 12, 2024