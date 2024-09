Réalisant une saison exceptionnelle qui devrait lui permettre de décrocher le titre de MVP, A’ja Wilson a inscrit son nom dans le livre des records de la WNBA cette nuit. Elle est devenue la meilleure scoreuse de l’histoire de la ligue féminine sur une saison.

C’était inévitable, c’est désormais officiel.

Avec 27 points marqués sur le parquet du Fever de Caitlin Clark, A’ja Wilson a dépassé le record de Jewell Loyd (939 points sur une saison) qui n’aura tenu… qu’un an. Wilson n’avait besoin que de 11 unités pour dépasser sa collègue de Team USA et pointe désormais à 956 points sur l’ensemble de la saison 2024.

C’est sur un tir à mi-distance juste avant la mi-temps, au niveau de la ligne des lancers-francs, que Wilson a marqué l’histoire.

THE BUCKET THAT MADE WNBA HISTORY 👏

A'ja Wilson now holds the single-season scoring record with 941 points and counting 🔥

(via @LVAces)pic.twitter.com/acgUJsJHVd

— SportsCenter (@SportsCenter) September 11, 2024

A night to remember for A'ja Wilson 🎬

Wilson dropped 27 PTS to notch the WNBA single season scoring record for most points, after tonight's game she is now 44 PTS away from being the first player in league history to score 1,000 PTS in a single szn #WelcometotheW pic.twitter.com/eEt67jqge2

— WNBA (@WNBA) September 12, 2024

Alors que les Las Vegas Aces ont encore quatre matchs de saison régulière à jouer, A’ja Wilson a de grandes chances de devenir la première joueuse all-time à atteindre la barre des 1 000 points sur une campagne. Quand on sait qu’elle tourne à 27 pions par match, elle ne devrait avoir aucun problème à en planter 44 de plus en cette fin de saison (sauf pépin, elle qui s’est légèrement blessée à la cheville récemment).

A’ja Wilson tourne cette année à 27,3 points, 11,9 rebonds, 2,4 passes, 1,9 interception et 2,7 contres à quasiment 53% au tir, 34% à 3-points et plus de 85% aux lancers-francs. Une ligne de stats de folie à laquelle il faut associer un bon bilan collectif (23 victoires – 13 défaites après le succès de cette nuit), et qui devrait lui permettre de décrocher un troisième titre de MVP de la WNBA (après 2020 et 2022).

A’ja Wilson is having one of the greatest, if not the greatest, WNBA seasons of all time 🤯 pic.twitter.com/wvO2T9Q3bC

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 12, 2024

Remerciant ses coéquipières après le match, et soulagé d’avoir enfin mis fin aux discussions entourant son record, A’ja Wilson peut désormais se concentrer à 200% sur son objectif principal : un troisième titre WNBA de suite avec Las Vegas.

__________

Source texte : WNBA (stats ESPN)