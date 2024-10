Pat Riley honoré par le Miami Heat, avec un parquet à son nom

Si le Miami Heat a pris l’eau face au Magic lors du match d’ouverture de la saison, le grand moment de la soirée s’est déroulé à la mi-temps. Pat Riley, président de la franchise floridienne, a été honoré avec un parquet à son nom.

À partir de maintenant, le parquet du Miami Heat est officiellement le “Pat Riley Court”.

Comme annoncé début octobre, la figure la plus importante de l’histoire de la franchise a eu droit à un bel hommage cette nuit, pour fêter les 30 ans de l’arrivée de Patoche en Floride (1995). Alonzo Mourning, Dwyane Wade, Udonis Haslem et d’autres joueurs marquants du Heat étaient présents lors de la cérémonie, tout comme l’ensemble de l’organigramme actuel (coachs, dirigeants…) ainsi que la famille de Riley. Le big boss a reçu une plaque commémorative (qui est en fait un bout du parquet) célébrant son impact au sein du Heat, avant de prononcer un discours au milieu de son parquet, devant l’ensemble de la fanbase floridienne.

Cela a donné un moment rempli d’émotion.

Cette nuit, le Miami Heat a honoré Pat Riley, la figure la plus importante de l'histoire de la franchise.

Le parquet de la salle du Heat est officiellement renommé "Pat Riley Court".

🔥🔥pic.twitter.com/Vi71wkaHaA

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) October 24, 2024

Il est évidemment impossible de raconter l’histoire du Miami Heat sans prononcer le nom de Pat Riley. Arrivé en Floride il y a trois décennies en provenance de New York, Patoche a passé dix années sur le banc en tant qu’entraîneur et 30 en tant que président. Riley a fait du Heat l’une des franchises les plus solides et respectées de la NBA, elle qui a joué pas moins de sept Finales NBA au cours des 20 dernières saisons, pour trois titres de champion (2006, 2012, 2013).

Que ce soit dans le costume (Armani de préférence) de coach, de président, ou les deux, Pat Riley aka Le Parrain a su créer une véritable culture de franchise – la “Heat Culture” – à laquelle il tient toujours autant aujourd’hui. Il a aussi réalisé de très gros coups pour faire de Miami une place forte en NBA : Riley a recruté Alonzo Mourning et Tim Hardaway en 1995, Dwyane Wade et Shaquille O’Neal en 2003 et 2004, puis a formé un énorme Big Three en 2010 en associant LeBron James, Chris Bosh et D-Wade à la Free Agency. Enfin, Patoche a également formé Erik Spoelstra pour en faire son successeur sur le banc (à partir de 2008) et surtout l’un des meilleurs coachs de la NBA actuelle.

Depuis le dernier titre remporté par Miami en 2013, Riley compte plus que jamais sur Jimmy Butler, Bam Adebayo et Coach Spo pour aller chercher une ultime bague – sur le Pat Riley Court – avant de se retirer. Cela risque d’être compliqué au vu de l’effectif actuel, mais Patoche a peut-être un dernier tour dans son sac…

"The Miami Heat have and will always be family."

The @MiamiHEAT officially dedicate 'Pat Riley Court' to the franchise legend! 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/wnTgE1sKVO

— NBA (@NBA) October 24, 2024

Source texte : Miami Heat