Opening night, les audiences à la hausse !

La NBA est de retour et Adam Silver peut avoir le sourire puisque la Ligue attire toujours autant l’intérêt des fans. Les audiences de l’opening night sont solides, de quoi promettre une saison régulière scrutée de près.

Comme chaque année, on est curieux de voir les premiers retours des diffuseurs de NBA pour voir les chiffres d’audiences de la NBA. Des chiffres qui ont tendance à beaucoup varier d’une année à l’autre, en fonction des affiches mises en avant. Cette saison, la Ligue peut être satisfaite puisque TNT a enregistré une moyenne de 2,95 millions de téléspectateurs pour le duo Celtics – Knicks et Lakers – Wolves. C’est une augmentation de 6% par rapport à la saison dernière.

Dans l’ordre, c’est le Celtics – Knicks qui a attiré le plus de monde avec une moyenne de 3 millions de personnes, soit la plus haute audience pour un match d’ouverture depuis 2017. Le Lakers – Wolves a lui attiré 2,9 millions de téléspectateurs, avec un pick à 3,5 millions en cours de match.

TNT Sports delivered 3 million average viewers for its @NBAonTNT Opening Night doubleheader coverage, up 6% vs. 2023

🏀 Includes the most-viewed Opening Night early window game — 🍀 @celtics‘ victory over the @nyknicks — in 7 years pic.twitter.com/TGldbcE4Wj

— TNT Sports U.S. PR (@TNTSportsUS) October 23, 2024

Entre la remise de la bague au champion Boston, le côté historique avec LeBron James et son fils, sans compter les grosses fanbases de franchises mythiques comme les Celtics, les Lakers et les Knicks, il y avait quand même de quoi être confiant quant au nombre de personnes qui allaient regarder la reprise. Reste à savoir désormais si ces bons chiffres se confirmeront sur la durée.

Source texte : TNT