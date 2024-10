C’est fait ! LeBron James et Bronny James sont devenus, cette nuit, le premier duo père-fils à évoluer ensemble dans l’histoire de la NBA. Un double changement simultané pour une image qui restera très longtemps gravée. On ne se rend vraiment pas compte hein.

Oui, on l’a déjà vu en pré-saison. Mais bordel, cette fois, en direct, ce fût différent. On a senti autre chose. De l’émotion, une forme de grandeur. Palper un accomplissement unique, qui surpasse beaucoup, beaucoup de titres et autres récompenses individuelles. Jouer avec son fils en NBA. LeBron James est au rendez-vous de l’histoire, il est le seul à l’avoir fait. Profitez.

Historique : le moment où LeBron et Bronny James sont entrés ensemble sur un parquet NBA ! 🥹❤️ pic.twitter.com/4dwKZ27j3v

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2024

Qui sera le prochain papa à jouer avec son fils en NBA ? On ne sait pas. Le verra t-on de notre vivant ? C’est pas franchement sûr. De quoi démultiplier la légende qui restera autour de ce moment. Oui, Bronny ne jouera pas souvent avec les Lakers cette saison, mais plutôt en G League. Néanmoins, les émotions ressenties cette nuit font qu’on sera à chaque fois devant nos écrans quand le duo papa – fiston sera réuni en NBA. Parce que c’est unique !

pic.twitter.com/fZK6DU2gKe

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2024