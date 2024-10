Les Lakers ont rendu hommage à Jerry West

Décédé en juin dernier à l’âge de 86 ans, Jerry West a été honoré par les Lakers cette nuit à titre posthume pour la reprise de la saison. Des maillots floqués au numéro de l’ancienne légende des Purple and Gold ont été offerts aux fans pour l’occasion.

Si Jerry West avait fini sa carrière en donnant des conseils à l’ennemi Clippers, c’est bien avec les Lakers que le Logo a accompli ses plus grands faits de gloire. Joueur immense sur les parquets, MVP des Finales et champion NBA avec les Lakers, West avait ensuite enfilé avec succès le costume de dirigeant, remportant 6 titres de champion en tant que GM à L.A.. Il avait notamment œuvré pour la création du duo Kobe Bryant – Shaquille O’Neal.

En hommage à leur idole disparue, les Lakers ont installé un maillot de Jerry West sur chaque siège de la Crypto.com Arena cette nuit pour le match d’ouverture face aux Wolves. Un hommage vidéo a aussi eu lieu à la mi-temps de la rencontre.

Lakers giving Jerry West jerseys to fans for tonight’s season opener vs the Wolves pic.twitter.com/TO4cKDY5jX

— Mark Medina (@MarkG_Medina) October 22, 2024

Lakers’ full tribute video for Jerry West pic.twitter.com/xTuGGUdd0h

— Mark Medina (@MarkG_Medina) October 23, 2024

Appelons un chat un chat, Jerry West est l’une des plus grandes légendes des Lakers et le voir honorer de la sorte est tout à fait logique de la part de sa franchise de toujours. Une histoire d’amour qui n’a d’ailleurs pas forcément fini bien puisque West avait dit en 2019 qu’il regrettait d’avoir évolué aux Lakers.. La suite logique d’une escalade de tensions entre lui et les dirigeants en place, et notamment avec le renvoi de son fils.