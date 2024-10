Décédé en juin dernier à l’âge de 86 ans, Jerry West va entrer – à titre posthume – pour la troisième fois au Hall of Fame ce week-end : en tant que joueur, dirigeant et désormais contributeur pour le basket. Dans chacun des rôles, West sera pour toujours associé aux mythiques Lakers. Néanmoins, sa relation avec la franchise de Los Angeles avait atteint le point de non-retour avant sa mort. Retour sur un divorce des plus sales…

“J’aurais préféré ne jamais avoir joué ou travaillé pour eux.”

Jerry West l’avait mauvaise en 2019. Très mauvaise. Il ne voulait plus entendre parler des Lakers, ses Lakers, pour lesquels il s’est tant démené en tant que joueur, dirigeant et même coach. Pour rappel, West avait brillamment représenté la franchise pourpre et or dans les années 1960 jusqu’au milieu des années 1970, remportant notamment un titre de champion NBA (en neuf Finales), un titre de MVP des Finales, avec 14 sélections All-Star en prime. “The Logo”, ou “Mister Clutch”, s’était affirmé comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, avant de prendre le costume de dirigeant pour devenir l’architecte de deux dynasties : les Lakers version Showtime avec Magic Johnson (années 1980), et les Lakers du duo Shaquille O’Neal – Kobe Bryant (début des années 2000)

Mais tout ça, Jerry West aurait aimé que ça n’arrive jamais. En tout cas pas chez les Lakers.

2019, et le départ de Ryan West des Lakers

Actuellement scout chez les Detroit Pistons, Ryan West a évolué chez les Lakers durant quasiment toute la décennie 2010. Ryan, c’est le fils de Jerry. Et il avait comme ambition de monter en grade au sein de la mythique franchise californienne, où il possédait la fonction de directeur du personnel des joueurs. Une fonction qu’il a dû abandonner à l’été 2019.

L’été 2019, c’est aussi le moment où Jerry West – alors consultant pour les Los Angeles Clippers – a réussi à faire venir Kawhi Leonard et Paul George (tous les deux originaires de Los Angeles) dans l’autre franchise de la Cité des Anges. Une véritable victoire pour Jerry sachant que Kawhi était également convoité par les Lakers sur le marché de la Free Agency. Pour le convaincre de signer aux Clippers, West aurait carrément traité la franchise des Lakers de “merdier”, si l’on en croit des enregistrements audio sortis quelques mois plus tard. Alors quand Jerry West a appris que les Lakers ont indiqué la porte à Ryan, il n’a pas pu s’empêcher de tirer ses propres conclusions.

Pour Jerry, c’est clair : son fils s’est fait virer à cause de lui.

Jerry West's feud with the Lakers escalated after his son was let go in 2019, which West believed was due to his own fallout with the team's leadership. The Lakers later revoked his long-held season tickets

"I almost wish, that I had never played or worked for them."

"I almost wish, that I had never played or worked for them."

(Via… pic.twitter.com/dqXpQdU2nP

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 10, 2024

À partir de là, la relation entre Jerry West et les Lakers n’a fait que se détériorer, elle qui était déjà très complexe et tendue. Si l’on en croit un gros dossier signé Baxter Holmes que vous pouvez retrouver sur ESPN, tout aurait commencé en 1999 quand West a convaincu le célèbre propriétaire Jerry Buss d’engager Phil Jackson en tant qu’entraîneur au lieu de Kurt Rambis, qui était alors coach intérimaire après le départ de Del Harris. Une fois le Zen Master arrivé sur le banc, et durant cette même période, Jerry West aurait vu d’un mauvais œil la nouvelle relation entre Jackson et Jeanie Buss, la fille de Jerry Buss.

Quel est le rapport avec les Lakers d’aujourd’hui ? Jeanie Buss est la propriétaire majoritaire des Lakers depuis le décès de son père en 2013, tandis que Linda Rambis – la femme de Kurt Rambis – est le bras droit de Jeanie. Pas besoin d’être un génie pour comprendre d’où viennent certaines frictions.

Quittant les Lakers en 2000 (après le premier titre de l’ère Shaq et Kobe), où il ne sentait plus à sa place et pas assez respecté, Jerry West n’est ensuite plus jamais revenu dans la franchise où il est devenu une légende. Il est passé par Memphis, les Warriors et puis les Clippers, pour apporter son expertise et gagner d’autres titres de champion (deux de plus avec Golden State en 2015 et 2017). Mais avec les Lakers, les choses n’ont jamais fini par s’arranger. Bien au contraire.

Jerry West n’a pas été contacté par les Lakers quand ils ont changé leur front office en 2017. En 2020, il a été snobé par Jeanie Buss quand la proprio des Lakers a cité les cinq figures les plus importantes de l’histoire des Lakers. Deux années plus tard, on a appris que les Lakers ont retiré ses places pour assister aux matchs à domicile, lui qui avait droit tous les ans – et soi-disant pour la vie – à quatre billets par rencontre (un cadeau de Jerry Buss).

“Vous ne pouvez pas tomber plus bas que ça.” – Jerry West, quand il a vu que les Lakers ont retiré ses places

Voilà autant d’épisodes qui ont augmenté la rancune que pouvait posséder Jerry West envers les Lakers. Publiquement comme dans la sphère privée, Jerry a plusieurs fois exprimé cette dernière.

Jerry West felt truly appreciated by the Clippers, something he hadn't experienced with the Lakers in years

“‘It’s not easy being rejected… and I’ve been rejected along the way.’ The Clippers provided West with the platform and respect he needed to continue his… pic.twitter.com/CDOvmz4hu5

— Andy (@APH00PS) October 10, 2024

C’est finalement dans l’autre franchise de Los Angeles – aux Clippers – que Jerry West a passé les dernières années de sa carrière de dirigeant, et de sa vie tout court.

Deux ans avant sa mort, Jerry déclarait encore que “sa relation horrible avec les Lakers” représentait l’une de ses grandes déceptions. Une déception qu’il n’a jamais vraiment pu surmonter. Les Lakers, eux, n’ont rien fait non plus pour essayer d’améliorer leur relation avec l’une des plus grandes figures de leur histoire.

Le point de non-retour avait été atteint, officiellement et définitivement.

Tout cela n’empêchera pas la franchise californienne d’honorer sa légende lors du match d’ouverture de la saison contre les Minnesota Timberwolves, le 22 octobre prochain à la Crypto.com Arena. Mais voir que Jerry West et les Lakers – deux entités légendaires qui sont presque synonymes – n’ont jamais réussi à se réconcilier avant le décès du “Logo” laisse forcément un goût amer dans la bouche.

Certains divorces sont vraiment moches, encore plus quand le mariage était si beau…

