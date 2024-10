La saison universitaire 2024-25 n’a même pas commencé que le mercato de la suivante s’est déjà ouvert. CCayden et Cameron Boozer, fils de l’ancienne star de NBA, Carlos, s’engagent avec Duke, la même université que leur père.

Un Boozer au pluriel, ça ne donne pas des bouseux, bien loin de là. Cameron et Cayden sont parmi les lycéens les plus attendus de leur classe d’âge. Les deux fils de Carlos sont classés respectivement 2e et 17e du fameux Top 100 d’ESPN.

Le genre de côte qui donne envie a toutes les universités du pays, mais le suspense a été de courte durée. Les Boozer sont restés unis et ont décidé de rendre hommage au papa en signant à Duke (Carlos ayant fréquenté les bancs de cette fac entre 1999 et 2002), laissant ainsi l’université de Miami sur le carreau. L’information a été dévoilée par ESPN.

The Boozer twins have committed to Duke 😈 #𝕿𝖍𝖊𝕭𝖗𝖔𝖙𝖍𝖊𝖗𝖍𝖔𝖔𝖉 pic.twitter.com/icJ3pAdg8b

— SportsCenter NEXT (@SCNext) October 11, 2024

Duke frappe un nouveau gros coup sur le marché des transferts universitaires après la razzia réalisée l’année dernière par le recruteur Jon Scheyer. Dans son effectif 2024, les Blue Devils comptent Cooper Flagg, Kon Knueppel et Khaman Maluach respectivement 1er, 6e et 8e de la Mock Draft 2025 de Jonathan Givony.

La Caroline du Nord est en fête, Carlos, Cayden et Cameron Boozer également. Désormais, les frérots ont deux à cinq ans pour se frayer un chemin vers la NBA … comme papa.

Source texte : ESPN