Le collectif 3×3 Paris sera demain à Amsterdam afin de poursuivre sa superbe saison 2024. Pour l’un des derniers Masters de la saison, le dernier en Europe, le plateau est ultra relevé mais Franck Seguela et son équipe sont dans la forme de leur vie. Allez Alexa, joue Jean-Jacques Goldman avec l’accent hollandais.

Ce week-end à Amsterdam, les quatre guerriers de 3×3 Paris croiseront un paquet de têtes très connues, certaines bien couronnées d’ailleurs. Franck Seguela et Jules Rambaut, par exemple, joueront leur premier match face à une formation chinois dans laquelle les Lettons Miezis et Lasmanis tenteront de se venger face à ceux qui les avaient littéralement torché à la Concorde début août. Si le collectif parisien s’en sort le samedi (un deuxième match le soir face à Liman), ils croiseront peut-être le lendemain les Serbes de Stojacic ou Majstorovic, eux aussi battus par la France à Paris, ou encore trois des médaillés d’or hollandais dont Worthy De Jong, on ne termine pas cette phrase car vous savez déjà.

Rajoutez trois médaillés lituaniens et une vingtaine d’autres tueurs à gage du circuit 3×3 et vous obtenez donc un casting trois étoiles, un casting 3×3 étoiles, quel poète je suis.

Désormais 6è (record all-time pour un Français), 16è, 23è et 50è au ranking FIBA, les quatre joueurs de Paris sont devenus en quelques mois de véritables références, des épouvantails du circuit. Avec une finale à Marseille, une victoire à Lausanne et une finale à Shanghai, les quatre foufous ont performé dans 100% des Masters auxquels ils ont participé. La passe de 4 à Amsterdam ? On veut, mais on veut un shoot au buzzer contre les Pays-Bas en finale.

Le programme de 3×3 Paris :