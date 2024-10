Cinq matchs de pré-saison ce soir en NBA, et aucun dénué d’intérêt. Paul George fera notamment ses grands débuts sous le maillot de Philadelphie pendant qu’Alexandre Sarr continuera son apprentissage face aux Toronto Raptors.

Le programme de la soirée :

1h : Wolves – Sixers

1h : Wizards – Raptors

4h : Warriors – Kings

4h : Suns – Pistons

4h30 : Clippers – Blazers

Le début de Philadelphie P

Selon Keith Pompey, journaliste pour The Philadelphia Inquirer, Paul George va commencer son aventure sous la tunique des Sixers ce soir face aux Minnesota Timberwolves. Une rencontre assez anodine sur le papier, mais qui pet être une grande source de stress. Pas plus tard qu’hier, Klay Thompson a déclaré que son premier match avec Dallas lui a procuré autant de nervosité que ses premières Finales NBA.

Paul George is expected to make his 76ers debut tomorrow vs. the Timberwolves, per @PompeyOnSixers pic.twitter.com/TTsOMsCyWY

— Legion Hoops (@LegionHoops) October 10, 2024

Joel Embiid n’est pas du voyage dans le Minnesota, ce qui laisse champ libre à Paul George et Tyrese Maxey pour encore plus s’exprimer offensivement. Un bon test face aux lignes défensives impressionnantes des Timberwolves.

Il y aura également une opposition franco-française dans ce match entre Guerschon Yabusele et Rudy Gobert. Quelque chose nous dit que de dunker sur le quadruple Défenseur de l’Année ne déplairait pas au bourreau de LeBron James.

Alexandre Sarr à la chasse aux dinosaures

Le numéro 2 de la dernière Draft était passé légèrement à côté de sa Summer League, mais pour le moment, sa pré-saison est plus que satisfaisante. Il se pose déjà comme un des meilleurs joueurs, au moins défensivement, de son équipe des Wizards. Face à la plutôt faible raquette des Toronto Raptors, une autre occasion de briller lui est donnée.

Alex Sarr in 2 games this preseason-

13.5 PPG

6.0 RPG

3.5 APG

2.0 BPG

50% FG

45% 3PT pic.twitter.com/HEJLUIB7ss

— Sarr Muse (@AlexSarrMuse_) October 10, 2024

Bilal Coulibaly voudra également se montrer après sa dernière performance contrastée et marquée par un manque d’adresse. Se faire chauffer les gambettes en demandant sur Scottie Barnes, c’est ce qu’on appelle une bonne préparation.

Le troisième match de la soirée opposera les jeunes Pistons aux expérimentés Suns, avec de nouveaux coachs pour de nouvelles philosophies : le Amel Bentico, alors que les Warriors et les Kings se retrouveront pour la 835è fois en 3 ans, et que les jeunes Blazers affronteront les vieux Clippers pour boucler la nuit !