Cette nuit, pour la première fois, Klay Thompson a porté les couleurs des Dallas Mavericks lors d’un match de basket. Des débuts encourageants pour l’ancien Splash Brother des Warriors, qui était particulièrement nerveux au moment d’arriver sur le parquet texan.

On peut être un joueur vétéran en NBA, on peut avoir tout connu dans la Grande Ligue, on peut être un quadruple champion, il y a tout de même certains moments très particuliers qui peuvent vous faire stresser. Demandez donc à Klay Thompson.

Avant ses grands débuts avec Dallas face au Jazz cette nuit, Klay ne respirait pas la sérénité.

“Je n’avais pas été aussi nerveux depuis le Game 1 des Finales 2015.”

Le Game 1 des Finales 2015, c’était le premier match de Klay sur la plus grande scène du basket américain, lors d’un affrontement entre ses Warriors et les Cleveland Cavaliers de LeBron James à l’Oracle Arena. Depuis, il s’est évidemment passé beaucoup de choses dans la carrière de Thompson, mais son premier match avec les Mavs hier l’a un peu ramené une décennie en arrière.

Klay Thompson on his first game with Dallas:

“I was nervous for like four days. I haven’t been that nervous I don’t think since the 2015 Finals Game 1…I finally put the uniform on, it felt amazing…It literally felt like my rookie season all over again…” pic.twitter.com/4A6v26XZ4O

— Noah Weber (@noahweber00) October 11, 2024

Heureusement, après un petit retard à l’allumage, Klay a réussi à trouver son rythme (10 points et 3 passes en 18 minutes) et surtout prendre du plaisir sous ses nouvelles couleurs.

“C’était tellement bon d’aller sur le terrain, de jouer et d’évacuer le trac. C’était une nouvelle expérience, et c’est un sentiment naturel lorsque vous êtes resté si longtemps dans un endroit et que vous vous retrouvez dans un nouvel environnement. Enfiler enfin l’uniforme, c’est une sensation incroyable. Je suis excité à l’idée d’écrire un nouveau chapitre.” – Klay Thompson

Après la fin brutale de son aventure Warriors, Klay Thompson espère rebondir à Dallas pour aider Luka Doncic, Kyrie Irving et Cie à retrouver les Finales NBA cette saison. Killa Klay reste évidemment une grosse gâchette derrière la ligne à 3-points et devrait se régaler aux côtés du duo Luka – Kyrie. Les doutes entourent surtout sa capacité à tenir le coup en défense, mais Thompson a bien l’intention de fermer des bouches à ce niveau-là.

“Je veux encore me débarrasser de l’idée que je ne suis plus le même défenseur qu’avant. Je crois sincèrement que c’est le cas et je suis impatient de prouver aux gens qu’ils ont tort et que je peux encore défendre les joueurs d’élite de cette ligue. Je pense que c’était (ce match) un pas dans la bonne direction pour moi.” – Klay Thompson

Klay Thompson's DEFENSIVE highlights in just 18 first half minutes: pic.twitter.com/S2gAzkkPdd

— Panda Hank (@pandahank41) October 11, 2024

Prochain aperçu de Klay Thompson sous son nouveau maillot : lundi prochain face aux Clippers.

Source texte : ESPN