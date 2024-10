NBA Preview 2024-25 : le Orlando Magic || #30PreviewsEn30Jours

La rentrée NBA approche et cela veut dire un passage en revue de toutes les franchises une par une. On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, on file à Disney pour voir la bande à Mickey et faire un coucou au Orlando Magic.

Pour retrouver l’intégrale de nos vidéos, c’est juste ici

Sensation à l’Est la saison passée, le Orlando Magic entend bien confirmer son nouveau statut. Avec Paolo Banchero en leader et une défense blindé, les Floridiens ont su embêter du monde dans leur Conférence, tombant avec les armes au premier tour face à Cleveland. L’objectif est de faire encore mieux en 2025 et pour cela la franchise a mis la main sur Kentavious Caldwell-Pope, un champion NBA qui va apporter son expérience et son shoot à une équipe qui a bien besoin de snipers. On attend de voir aussi Franz Wagner franchir un nouveau cap, lui qui a signé un deal XXL à l’intersaison. Après avoir goûté à la partie haute du classement, Orlando entend bien s’y installer sur la durée.