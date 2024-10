Salaires du Orlando Magic – saison NBA 2024-25

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, on passe à la loupe le Orlando Magic !

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2024-25 du Orlando Magic

Source tableau : Sportrac

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

Peut-être la meilleure situation financière de toute la Ligue ! Le Orlando Magic a terminé dans le Top 5 de la Conférence Est et pourtant, c’est la quatrième plus petite masse salariale de toute la NBA.

C’est aussi un symbole de la jeunesse de cet effectif, mais des choix qui vont bientôt devoir être faits par les dirigeants de la franchise floridienne.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Franz Wagner

Jonathan Isaac

Kentavious Caldwell-Pope

Cole Anthony

Wendell Carter Jr

Goga Bitadze

Tristan Da Sliva

Paolo Banchero, Moritz Wagner, Anthony Black, Gary Harris, Jett Howard, Cory Joseph et Caleb Houstan ont aussi des Team Options. Si les prolongations vont devoir tomber en Floride, la sécurité de l’effectif est assurée !

Trois joueurs à surveiller cette saison :