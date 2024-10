TrashTalk Fantasy League : la preview 2024-25 du Orlando Magic

La TrashTalk Fantasy League est de retour pour une nouvelle saison ! Qui dit nouvelle saison, dit preview qui va avec. Quels joueurs choisir pour viser le best pick ? Qui éviter sous peine de carotte ? Direction Disney aujourd’hui pour parler du Orlando Magic !

#Les bons plans annoncés : Paolo Banchero, Franz Wagner

Sans surprise, c’est Paolo Banchero qui a notre préférence pour la TTFL. L’Italo-Américain sort d’une nouvelle saison XXL, et le meilleur reste à venir. Scoring, impact au rebond et à la création, et son lot de passages sur la ligne, Banchero est un choix safe. Derrière lui, c’est plus incertain, avec Franz Wagner comme unique choix correct dans le roster. Et encore, l’Allemand reste très dépendant de ses pourcentages au scoring pour vraiment faire des bons scores.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée