Si le Magic grandit à vitesse grand V depuis quelques saisons, il le doit en grande partie à Paolo Banchero. L’Américano-italien s’est emparé du costard de franchise player à Orlando, donc qui d’autre pour nous faire mater cette franchise ?

Au cœur d’une attaque moribonde depuis très longtemps, P5 a eu tout le loisir de prendre les rênes de l’équipe offensivement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça commence à porter ses fruits. Le Magic a fait une saison à 22 victoires avant de le drafter, aujourd’hui la franchise de Mickey vient de taper 47 wins, et a poussé les Cavaliers jusqu’au Game 7 au premier tour des Playoffs. Un retour sur la grande scène permis en grande partie par Paul Banquier.

L’ancien de Duke continue de gravir les échelons en NBA. D’abord choisi en première position de la Draft 2022, il finit Rookie de l’année en 2023 à la quasi-unanimité. Aussi, il a déjà rejoint les étoiles dès sa deuxième saison dans la Ligue. Une vraie belle récompense pour celui qui incarne le nouveau visage d’Orlando. Auteur de 22,6 points, 6,9 rebonds et 5,4 passes de moyenne en saison régulière, il a augmenté son niveau de jeu face aux Cavs au premier tour et est passé à 27 points, 8,6 rebonds et 4 passes de moyenne en Playoffs.

Une preuve de plus que P5 est bien de la trempe de ceux qui élèvent leur niveau de jeu dans les moments chauds. Alors bien sûr, tout n’est pas encore parfait dans le jeu du natif de Seattle, mais les progrès entre l’année 1 et 2 sont déjà visibles, et ceux entre l’année 2 et 3 pourraient bien être effrayants. Paolo Banchero est très ambitieux pour cette nouvelle saison et comptez sur lui pour se donner les moyens de ses ambitions, et de nous sortir encore de sacrés highlights.

N’en jetez plus, celui qui va faire allumer les League Pass pour regarder le Magic d’Orlando cette saison, c’est bien Paolo Banchero.