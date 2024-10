Les highlights de Franz Wagner en 2023-24

Franz Wagner continue sa progression à Orlando et s’est d’ores et déjà imposé comme l’un des maillons essentiels de ce Magic très jeune mais aussi très ambitieux. Les highlights de l’Allemand, champion du monde en 2023, sont à la fois pleins de technique, mais aussi de puissance. Dégustez-les sans modération.

Quand il a décidé d’être dans la zone, Kaiser Franz est difficilement défendable. Et ça, ses dirigeants (et pas que) l’ont bien compris. La saison dernière, Franz Wagner, c’est 19,7 points à 48,2% aux tirs (dont un petit 28,1% depuis Universal Studios), 5,3 rebonds et 3,7 passes décisives par match. Si certains défauts sont encore visibles dans son jeu, le natif de Berlin ne fait que progresser depuis qu’il a rejoint la Floride, pour le plus grand bonheur d’une franchise passée de la 13è à la 5è place en l’espace d’une saison.

D’ailleurs, malgré quelques trous d’air qui peuvent arriver même aux meilleurs (on se souvient encore de son infâme Game 7 à 1/15 au tir face aux Cavs), le front office a décidé de lui témoigner sa confiance, qui se matérialise par cet énorme contrat signé par Franz Wagner, à hauteur de 224 millions sur 5 ans. Evidemment, le petit frère de Moritz va devoir cravacher pour justifier ce montant qui est très élevé pour un joueur qui n’a pas encore eu sa première étoile de All-Star. Mais avec ses eurosteps chaloupés, ses dunks puissants et sa belle défense, nul doute qu’il a l’arsenal nécessaire pour parvenir à ses fins. D’autant plus s’il retrouve son shoot extérieur, qu’il a probablement perdu dans les méandres du Kia Center depuis la saison dernière.