Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année et on va vous le prouver ! Voici les 10 raisons de regarder des matchs du Orlando Magic en 2024-25, et elles sont de plus en plus nombreuses au fil des saisons.

#1 : avant toute chose, PLAY THE SONG !

ORLANDO MAGIC ! ORLANDO MAGIC ! ORLANDO MAGIC ! WOOOOO HOOO HOOO HO HO ! Ça y est, vous l’avez désormais dans la tête et elle ne veut plus en sortir. Oui, on parle de cette mélodie entêtante qui retentit à chaque victoire du Magic au Kia Center et sur les différents réseaux sociaux de la franchise. On l’entend de plus en plus souvent et cela ne devrait pas s’arrêter cette saison. Cette musique est devenue la marque de fabrique du Magic d’Orlando, à la manière du “Light the beam” des Sacramento Kings. A chaque victoire, le son produit par Ayo The Producer est réclamé en chœur par le public et les internautes, qui voient ensuite leur vœu exaucé. On espère un maximum de victoires rien que pour ça à Orlando.

#2 : Paolo Banchero, objectif All-NBA

Paolo Banchero est clairement en avance sur tous les points de passage. Rookie de l’année à la quasi-unanimité en 2023, All-Star en 2024 puis participant aux premiers Playoffs du Magic depuis 2020, l’Américano-italien vise encore plus haut pour cette année. Lui qui a déjà déclaré vouloir porter son Magic dans le top 4 cette saison, il voudra également poser son blase sur les récompenses individuelles, à savoir une nouvelle étoile brodée à sa veste voire carrément une sélection dans une All-NBA Team. P5 en a le potentiel, à lui désormais de faire le nécessaire pour pouvoir glaner cette gratification, et poursuivre ses progrès déjà fulgurants.

#3 : la facilité de Tristan da Silva

Âgé de 23 ans, Tristan da Silva est un “vieux” rookie. Son potentiel sera alors plus limité mais il sera opérationnel dès le premier jour à Orlando. L’ailier-fort allemand d’origine brésilienne correspond exactement à tout ce dont sa nouvelle équipe a besoin, à savoir du shoot longue distance, de la présence à l’intérieur, de la défense et de la sérénité. TDS ne s’affole jamais, joue toujours juste, ne force rien. Bref, il s’agit d’un profil idoine pour l’identité de jeu déployée par Jamahl Mosley. On a hâte de le voir à l’œuvre dans la second unit chez Mickey, là où il pourrait bien apporter sa dizaine de points dès les premiers matchs, avec une potentielle convocation au Rising Stars Challenge en prime.

#4 : les nouvelles aventures des Wagner Bros

Les deux frères Wagner viennent de prolonger au Magic. Moritz, l’aîné, gagnera 22 millions sur les 2 prochaines années pour distribuer des gnons et faire la loi sous les panneaux, tandis que Franz, le cadet, a fait sauter la banque et gagnera 220 millions sur les 5 prochaines saisons. Ce dernier sera le lieutenant de Paolo Banchero et devra devenir l’un des go-to-guys du Magic sur le long terme. Les frères – tous les deux champions du monde en 2023 – affichent souvent une belle complicité, sur et en dehors du terrain, et cette belle alchimie devra également se faire sentir dans les résultats. Avec l’arrivée de Tristan da Silva, Orlando va prendre allemand LV1 cette saison.

#5 : les vrais débuts de Jett Howard en NBA

La première saison de Jett Howard au Magic a beaucoup consisté à faire l’aller-retour entre cartons offensifs en G-League et miettes de match en NBA. Peu mis à contribution par Jamahl Mosley pour sa saison rookie, au même titre qu’Anthony Black (son camarade de la cuvée 2023), le fils de Juwan a une vraie carte à jouer cette saison. Lui qui dispose d’une arme dont le Magic aura bien besoin, c’est-à-dire le shoot, pour étirer les défenses. Howard a pris son mal en patience, a bossé, a compris ses points faibles, et son heure pourrait bien sonner dans la second unit d’Orlando où il pourrait choquer pas mal de monde. La deuxième “recrue” de l’équipe, après Kentavious Caldwell-Pope, cela pourrait bien être lui.

#6 : les plongeons de Jalen Suggs sur chaque ballon perdu

En galère sur ses deux premières saisons en NBA, la faute notamment aux blessures et à une adresse extérieure paumée dans le Triangle des Bermudes, Jalen Suggs s’est transformé la saison passée chez Mickey. Avec un pourcentage de loin – 40% – digne d’un joueur NBA (enfin) et une santé qui le laisse tranquille, l’ancien de Gonzaga a enfin pu exprimer son potentiel, sa hargne en défense et son leadership. Véritable facteur X de cette équipe, en défense comme en attaque, il se bastonne comme un mort de faim sur chaque ballon et chaque action réussie le rend enragé. Une pile Duracell qui catalyse l’équipe d’Orlando, qui compte beaucoup sur son meneur pour encore franchir un palier cette année.

#7 : KCP interdit de parc d’attraction pour cause de bracelet électronique

Il est la recrue phare du Magic lors de cette free agency avec sa défense, son shoot de loin et ses deux titres NBA, mais il revient aussi de loin. Kentavious Caldwell-Pope avait autrefois été condamné à de la prison ferme pour conduite en état d’ivresse, lorsqu’il évoluait chez les Lakers. De ce fait, il devait porter un bracelet électronique et n’était autorisé à sortir que pour s’entraîner et jouer en Californie. On espère toutefois qu’il ne reproduira pas pareil schéma en Floride, car cela pourrait la foutre mal de se rendre à Disney World ou à Universal Studios avec un bracelet électronique devant des mômes qui, pour certains, seraient hyper heureux de le croiser là-bas.

#8 : les dingueries du CM du Magic sur Twitter

Le community manager du Magic sur Twitter n’en est pas à sa première masterclass, loin de là. Au-delà de fêter chaque victoire avec la fameuse musique dont nous parlions plus haut, il a pour coutume d’envoyer des memes à tour de bras, des vidéos loufoques des membres de l’équipe voire des interviews déjantées (Cole Anthony, on te parle). Il nous tarde de savoir quels seront les prochains coups d’éclat de l’équipe de communication du Magic d’Orlando, mais une chose est sûre, ses membres méritent une augmentation de salaire.

#9 : une saison complète de Jonathan Isaac ?

Et si le Ministre de la Défense était ENFIN définitivement libéré des blessures ? C’est en tout cas ce que l’on souhaite chez Mickey. Après quasiment 1000 jours sans jouer, Jonathan Isaac est enfin revenu et a même plutôt bien enchaîné les matchs la saison passée. 58 parties disputées en 2023-24 + 7 en Playoffs, c’est déjà plus que sur les quatre dernières années. En bonne santé, JI fait ce qu’il sait faire de mieux, à savoir défendre. Ses stats ne le traduisent pas, mais il est l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue, notamment grâce à sa belle polyvalence dans le domaine. Maintenant, il faudra confirmer qu’il peut être le facteur X de cette équipe sur la durée.

#10 : le nouveau concours de dunk de Mac McClung

Signé pour un contrat non garanti avec le Magic, Mac McClung aura peut-être l’occasion de nous offrir certaines de ses envolées dont il a le secret. Les mêmes qui lui ont permis de remporter les deux derniers concours de dunks. Alors ça fera des gros highlights sur YouTube, mais résumer Mac McClung à une grosse détente serait insultant. Celui qui est MVP en titre de G League voudra prouver qu’il peut valoir encore plus que ça dans le roster de Jamahl Mosley.