Depuis cinq ans, les rapports entre la NBA et la Chine sont tendus après une sortie de Daryl Morey soutenant Hong Kong. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et les relations entre la Grande Ligue et l’Empire du Milieu s’améliorent doucement. De là à revoir des matchs sur la terre de Yao Ming ? Adam Silver pense que oui. Retour sur l’évolution des relations entre la Chine et la NBA depuis 2019.

Ce fut il y a quasiment cinq ans jour pour jour que Daryl Morey, alors General Manager des Rockets, dégainait son téléphone et l’application qui se faisait alors appeler Twitter pour publier un message de soutien à Hong Kong. On ne va pas vous résumer ici tout le passif entre Hong Kong et la Chine, mais pour vous la faire courte, c’est très tendu.

La sortie de Daryl Morey avait eu de lourdes conséquences. La NBA n’était plus diffusée dans l’Empire de Milieu pendant de longs mois et les pertes financières furent importantes. On parle tout de même d’un pays où 500 millions de personnes avaient au moins regardé un match durant la saison 2018-19. Un chiffre absolument colossal, source d’un marché plus que prometteur dont la Grande Ligue n’a pas pu récolter les fruits à cause d’un tweet. Comme quoi, quand Wejdene disait “Fallait réfléchir, la vie ça va trop vite”, elle n’avait pas totalement tort.

Sauf qu’en cinq ans, de l’eau a coulé sous les ponts. Adam Silver peut remercier la présence de bon nombre de ses joueurs qui font la promotion de la Ligue, à commencer par Stephen Curry ou encore James Harden. C’est en Chine qu’il avait dit que Daryl Morey était un menteur et qu’il ne voulait plus jouer pour lui. Tirer sur un ennemi du gouvernement, disons que ça lui donne quelques points de sympathie.

James Harden: “Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of.”

James Harden and Daryl Moreys relationship went from that to this in the space of 3 years. Basketball is a crazy business. Sad to see.

[🎥:@XuanwongMilan] pic.twitter.com/Py4n8K6okv

— arj (@hooparj) August 14, 2023

La marque chinoise Li-Ning prend elle aussi davantage de place dans le paysage de la NBA. De plus en plus de joueurs sont signés. Si bien sûr Dwyane Wade est en tête de file, il a été rejoint par Jimmy Butler ou encore D’Angelo Russell.

Le commissioner de la NBA ne perd pas le nord et voit bien que les rapports s’améliorent entre la Chine et la Grande Ligue. De passage à l’université de Columbia, il a ainsi déclaré que des matchs pourraient de nouveau avoir lieu prochainement dans le pays de Jacky Cui.

“Je pense que nous allons de nouveau organiser des matchs en Chine à un moment donné. Le gouvernement chinois nous a coupé l’antenne pendant un moment. Nous l’avons accepté en restant fidèles à nos valeurs. N’importe qui au sein de la Ligue a le droit de s’exprimer sur des questions politiques.” – Adam Silver (via ESPN)

Une main tendue vers le gouvernement chinois qui devrait, peut-être, se concrétiser dans les prochaines années. Pendant que l’Empire du Milieu boycottait la NBA, Adam Silver a continué à s’épandre notamment au Moyen-Orient à Abu Dhabi et Dubaï pour conquérir un nouveau marché.

À l’image des Émirats arabes unis, la Chine pourrait redevenir l’hôte d’un ou de plusieurs matchs de pré-saison.

