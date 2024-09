Le prospect chinois Jacky Cui signé en two-way contract par les Nets

Nouvelle signature chez les Nets, qui étoffent leur effectif en vue d’une saison qui se veut très morose du côté des résultats. La franchise a proposé un two-way contract à Yongxi “Jacky” Cui, prospect chinois de 21 ans. Non-drafté en juin, le joueur de l’Empire du Milieu aura la chance de jouer en NBA sans grande pression.

Jacky Cui, mais c’est qui ? Un jeune chinois de 21 ans, qui s’est fait connaître via les camps internationaux de la NBA, Basketball Without Borders. Deux saisons à Guangzhou puis la Summer League 2024 chez les Blazers. De quoi lui attirer l’attention des Nets, qui recherchent typiquement ce genre de profil jeune qui pourra prendre des minutes dans un groupe qui ne vise rien d’autre que la dernière place de la ligue cette saison.

The Brooklyn Nets are signing Yongxi “Jacky” Cui – an undrafted forward out of China – to a two-way NBA contract, sources tell @TheAthletic. pic.twitter.com/jBQJmJHUSU

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 20, 2024

Le deal est gagnant-gagnant, car s’il faut traiter l’information un peu cyniquement, les Nets s’offrent via cette arrivée une belle porte d’entrée sur la Chine, marché énorme. Un peu de hype dans le pays du milliard d’habitants, et dans l’autre sens, une véritable opportunité de se faire une place sur un banc en NBA, tout en développant des skills en G League. Tout le monde il est content.

Source : Shams Charania