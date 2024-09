La rentrée NBA approche et cela est synonyme sur TrashTalk de passage en revue de toutes les franchises, une par une. On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, direction Fort Alamo pour parler des San Antonio Spurs et d’un certain Alien.

Victor Wembanyama en NBA, an II. Après une saison rookie tout simplement historique, Wemby est de retour pour essayer de mener les Spurs vers de nouveaux sommets. Les Éperons pourront-ils se mêler à la lutte pour les Playoffs dès cette saison ? Les jeunes talents de San Antonio ont pris un an, ils pourront aussi bénéficier de la présence de solides vétérans comme Chris Paul ou Harrison Barnes pour les guider. Dans la jungle de l’Ouest, cela pourrait être très compliqué de se faire une place dans le Top 8, et cela dépendra sûrement du niveau de domination d’un Victor Wembanyama attendu encore plus fort en 2025.