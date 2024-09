La TrashTalk Fantasy League est de retour pour une nouvelle saison, et qui dit nouvelle saison, dit preview qui va avec. Quels joueurs choisir pour viser le best pick ? Qui éviter sous peine de carotte ? Direction Fort Alamo aujourd’hui pour parler des San Antonio Spurs !

#Les bons plans annoncés : Victor Wembanyama, Devin Vassell ?

Comme la saison passée, Victor Wembanyama sera non seulement la star des Spurs mais aussi la meilleure arme TTFL du patelin. Points, rebonds, passes, contres, lancers, Wemby va vite devenir une machine dans ce jeu et l’un des picks préférés de tes joueurs préférés. Autour de lui c’est beaucoup plus incertain, avec éventuellement Devin Vassell qui peut faire le job certains soirs. Pour le reste, on ne mettra pas une main sur la table en garantie, même si Harrison Barnes, Jeremy Sochan voire Chris Paul peuvent éventuellement vous nourrir, un peu, les soirs de diète.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée