Salaires des San Antonio Spurs – saison NBA 2024-25

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, on passe à la loupe les San Antonio Spurs !

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2024-25 des San Antonio Spurs

Source tableau : HispanosNBA.com

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

Les comptables des San Antonio Spurs sont satisfaits, le General Manager n’a pas été trop gourmand ! Les Éperons dépassent à peine le seuil du Salary Cap, mais sont très loin de celui de la Luxury Tax. Les finances sont saines, la reconstruction se fait autour du contrat rookie de Victor Wembanyama. Les joueurs vétérans de l’effectif disposent presque tous de contrats courts, une stratégie souvent payante dans une équipe en développement. Le General Manager a tout à sa main ; une situation idéale, bref, tout roule dans le Texas !

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Devin Vassell

Keldon Johnson

Harrison Barnes

Zach Collins

Stephon Castle

Le contrat de Victor Wembanyama fonctionne avec des Team Options, mais dire qu’il est également garanti est un euphémisme. Il faudra probablement vider le Texas de ses habitants pour déloger Wemby de San Antonio.

Trois joueurs à surveiller cette saison :