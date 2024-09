On part sans plus attendre au Texas, et c’est au tour des joueurs des Spurs de passer à la loupe. On a longuement hésité avec Charles Bassey, mais on a finalement décidé de partir sur notre crack français Victor Wembanyama concernant LE joueur de San Antonio qui nous fera cliquer sur les Spurs cette saison.

C’est peut-être le joueur qui va le plus nous faire cliquer sur une équipe… tout court, dans l’histoire des équipes et même dans l’histoire des saisons. Les derniers doutes sur les capacités de Victor Wembanyama à dominer outrageusement en NBA se sont évaporés au bout de son troisième match de saison régulière. Maintenant qu’il s’est emparé du trophée de Rookie de l’Année sans laisser la moindre chance à quiconque, il semble prêt à dominer pour de bon, et Dieu seul sait ce que nous réserve la saison 2024-25 de Victor Wembanyama.

Match à 40 points ? A 19 contres ? Five-by-five ? Quadruple-double ? Saison en positif ? Le ciel sera la limite pour le Vic’ cette année, et on s’attend à voir des choses… beaucoup de choses. Avec un équipage renforcé, plus expérimenté, le bateau Spurs semble plus prometteur, et son capitaine nous inspire admiration, hâte et bonheur rien qu’à l’idée de le regarder jouer. La saison de l’Alien va faire tourner des têtes, c’est certain. On l’annonce favori pour deux trophées NBA, le Défenseur de l’Année et la Meilleure Progression de l’Année, et on a même du mal à voir un scénario où il n’est pas All-Star dès cette saison. D’ailleurs, l’accomplissement All-NBA Team pourrait lui aussi tomber dessus cette année si le monstre continue sur la lancée annoncée.

Maintenant, c’est collectivement qu’on attend le plus le Français. Peut-il qualifier ses Spurs dans les dix premiers spots de la terrifiante Conférence Ouest ? Peut-il les amener carrément jusqu’en Playoffs avec l’appui de Chris Paul et d’Harrison Barnes ? Eh bien, il faudra cliquer sur les matchs des Spurs pour en avoir la réponse, et c’est ce qu’on fera avec grand plaisir, car ça n’est ni plus ni moins que le titre de cet article.