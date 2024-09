Les highlights de Devin Vassell en 2023-24

Si à San Antonio, on n’a d’yeux que pour Victor Wembanyama, il ne faut pas oublier qu’il ne fait pas toute l’équipe. En effet, un certain Devin Vassell tape également au carreau chez les Spurs, et continue de prouver qu’il sera un rouage essentiel de cette reconstruction. Focus sur ses prouesses offensives de la saison dernière.

Devin Vassell est bien décidé à faire du sale en attaque, même s’il n’est pas, ou plus, la première option de son équipe depuis l’arrivée d’un Alien à San Antonio. Malgré ça, il a quand même sorti ses meilleures statistiques en carrière sur la saison 2023-24 avec 19,5 points à 47,2% aux tirs dont 37,2% depuis le Fort Alamo, 3,8 rebonds et 4,1 passes décisives de moyenne. Wemby a peut-être bien trouvé son fidèle lieutenant sur les lignes arrières pour les années à venir, et en voyant leur complémentarité, qui est plus que prometteuse, nul doute que l’avenir de la franchise texane est entre de bonnes mains.

Capable de shooter, driver et même faire jouer les autres, DV24 est déjà un poison à défendre et continue de s’imposer comme une option très crédible en attaque, sans être encore une référence à son poste. Qu’il semble lointain, le temps où l’extension de 146 millions de dollars sur 5 ans signée par Devin Vassell était décrite comme un trop gros contrat pour le joueur qu’il est. Aujourd’hui, ce deal ressemble même plutôt une grosse remise accordée par le numéro 24, tant son potentiel est encore grand du haut de ses 24 ans à peine, et que son plancher était déjà bien haut. En tout cas, entre lui et Wemby, mais aussi Stephon Castle ou encore Jeremy Sochan, la jeunesse (re)prend le pouvoir à San Antonio, et on sait jusqu’où ça a pu les mener à l’époque.