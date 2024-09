Sans surprise, Caitlin Clark a été élue rookie de l’année. Une récompense qui vient ponctuer une première saison absolument phénoménale.

Une saison individuelle de folie

Elle était attendue et elle a répondu aux attentes. Caitlin Clark nous a régalé tout au long de la saison régulière. Autrice d’un premier exercice 19,2 points, 8,4 passes et 5,7 rebonds de moyenne, CC n’a cessé de nous impressionner soir après soir.

Sans aucune surprise, elle est élue rookie de l’année à l’unanimité. Une récompense amplement méritée pour celle qui n’a eu que très peu de concurrence. Avec la blessure de Cameron Brink en début de saison et celle d’Angel Reese dans les dernières semaines de régulière, l’autoroute était toute tracée pour Caitlin Clark.

La joueuse du Fever a marqué l’Histoire avec des records à la pelle. Record de passes décisives sur une saison (316), record de points marqués par une rookie (769) ou encore record de 3-points marqués par une rookie (122), la liste des paliers franchis par la jeune joueuse est sans fin. Caitlin Clark a fait étalage de toute sa palette offensive aperçue à la fac avec des passes décisives bien senties et des à 3-points venus d’une autre planète. En point d’orgue de cette saison rookie absolument phénoménale, ce match face aux Dallas Wings, le 15 septembre dernier, où l’arrière a inscrit 35 points, son record en carrière et bien sûr la plus haute marque au scoring pour une rookie.

what a day for Caitlin Clark 🤩

she drops a career-high 35 points and breaks the all-time @WNBA rookie scoring record in the win. pic.twitter.com/bp1mExp6C9

— Indiana Fever (@IndianaFever) September 15, 2024

Dans son sillage, le Fever retrouve les Playoffs après une dernière participation qui remontait à 2016.

La WNBA se frotte les mains

Avec l’avènement de cette génération dorée de joueuses, la grande gagnante c’est bien sûr la WNBA. La Grande Ligue a pleinement surfé la vague Clark à l’image du dernier match de saison régulière face aux Mystics, délocalisé à la Capital One Arena, l’antre des Wizards. Pour cette ultime rencontre, ce sont pas point de 20 711 spectateurs qui se sont aggluntinés aux guichets de la salle pour voir le phénomène.

Les abonnements au League Pass ont explosé avec une augmentation de 380 % cette saison.

Caitlin Clark et ses homologues amènent un regard nouveau sur la WNBA et c’est pleinement bénéfique pour le basket féminin.

Source texte : WNBA