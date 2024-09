Qui d’autre qu’A’ja Wilson pouvait bien recevoir le trophée de MVP cette saison ? Absolument personne, et c’est bien pour ça que les votants n’ont désigné que la joueuse de Las Vegas pour recevoir ce trophée. Une récompense méritée, qui atteste, s’il fallait le prouver matériellement, que Wilson est la meilleure joueuse de basketball du monde actuellement. De très loin.

La leader au scoring en WNBA cette saison ? A’ja Wilson. La leader aux rebonds en WNBA cette saison ? A’ja Wilson. La leader aux contres cette saison ? Vous avez compris. A’ja Wilson a dominé de la tête et des épaules le championnat 2024 et repart avec un troisième trophée de MVP, après 2020 et 2022. Une saison historique à bien des égards puisque la joueuse est aussi la première à atteindre la barre symbolique des 1000 points inscrits dans une seule saison, prenant ainsi le record all time, avec un doublé pour le nombre total de rebonds. Légendaire. Il s’agit de la deuxième MVP unanime de l’histoire, après Cynthia Cooper-Dyke en 1997.

Of course it was U’nanimous.

♠️ First 1’000 point season in WNBA history

♠️ WNBA record for points in a season

♠️ WNBA record for rebounds in a season

♠️ The only player in @WNBA and @NBA history to lead a season in points, rebounds and blocks.@_ajawilson22 // #ALLINLV pic.twitter.com/i5lR5xq5vr

Face à elle, Napheesa Collier (Minnesota Lynx) et Breanna Stewart (New York Liberty) n’ont ramassé que les miettes auprès des votants. À noter que Caitlin Clark termine 4e des votes, le futur est brillant. La récompense n’est pas une fin en soi, car les Playoffs ont débuté cette nuit et Wilson est en quête d’un nouveau titre, après celui de 2023 doublé d’un trophée de MVP des Finales. Le three-peat est atteignable, il faut néanmoins ne rien lâcher. À l’aube d’une saison mythique, A’ja sait ce qu’il reste à faire.

