L’actualité WNBA continue de battre son plein avec le grand début des Playoffs. Alors qui succédera aux Las Vegas Aces et soulèvera le trophée ? La réponse dans quelques semaines.

Le grand début des Playoffs WNBA

Le grand retour du Fever en Playoffs a été plus que compliqué. Face au Sun, meilleure défense de WNBA, Indiana n’a jamais pu passer le mur du Connecticut et s’est incliné 69-93. C’est la plus large défaite de l’Histoire de la franchise en Playoffs. Pour sa grande première en post-season, Caitlin Clark n’a pas dominé et a même été très bien verrouillée par DeWanna Booner et finit à seulement 11 points à 4/17 au tir.

MARINA CAN’T BE STOPPED 💥

27 PTS and a new playoff career high as she is working to lead the Sun to a Game 1 victory!#WNBAPlayoffs presented by Google https://t.co/aAIkb9jyYG pic.twitter.com/QsulLAzJzr

— WNBA (@WNBA) September 22, 2024

Hier soir, c’était aussi l’entrée en lice des championnes en titre, les Las Vegas Aces de la néo-MVP A’ja Wilson qui défiaient le Seattle Storm. Après un début de match compliqué, les femmes du Nevada sont montées en puissance pour s’imposer 78 à 67 au terme d’un incroyable dernier quart-temps remporté 14 à 2. AJW boucle ce premier match à 21 points, 8 rebonds, 5 contres.

A’ja Wilson and Tiffany Hayes combine for 41 PTS as the Aces secure a pivotal Game 1 victory over the Storm to lead the series!

Wilson: 21 PTS, 8 REB, 2 AST, 5 BLK

Hayes: 20 PTS, 4 REB, 5 STL#WelcometotheW | #WNBAPlayoffs presented by @Google pic.twitter.com/oD8QSq1072

— WNBA (@WNBA) September 23, 2024

Napheesa Collier, la patronne

Face au Mercury d’une Diana Taurasi qui vit sans doute ses dernières heures en WNBA, Napheesa Collier et le Lynx ont tout de suite mis les choses au clair. Toute légende qu’elle puisse être, DT n’aura pas les faveurs de l’adversaire. 38 points, 6 rebonds et 4 passes pour Collier, qui a bridé toute tentative de Phoenix malgré les 33 points de Natasha Cloud. Un récital qui place les joueuses de Minneapolis en ballotage très favorable pour la suite.

A’ja Wilson : nouvelle MVP unanime

Avant de parler des Playoffs, il y a eu deux autres événements importants qui ont rythmé notre dimanche : la remise du trophée de MVP. À la surprise générale (certainement pas), c’est la joueuse des Las Vegas Aces, A’ja Wilson, qui a été élue meilleure joueuse de la saison.

Cette récompense n’était qu’une simple formalité pour celle qui a dominé la saison de la tête et des épaules. L’intérieure des Aces a fini meilleure marqueuse, meilleure rebondeuse et meilleure contreuse de WNBA. Toute la question était de savoir si oui ou non, elle serait MVP unanime.

Eh bien la réponse est oui ! L’intégralité des 67 votants a placé A’ja Wilson en première position. Il faut dire qu’A’One Thousand sort d’une saison absolument extraordinaire. 26,9 points, 11,9 rebonds et 2,6 contres de moyenne, des chiffres qui font tourner la tête et des records à la pelle. Elle est par ailleurs la deuxième joueuse de l’Histoire à être élue MVP unanime après Cynthia Cooper en 1997.

Maintenant, cap sur les Playoffs pour les Aces qui espèrent bien réaliser le three-peat.

A’ja Wilson with her third MVP trophy 🏆 pic.twitter.com/TfxlvW7HJA

— ESPN (@espn) September 23, 2024

Caitlin Clark rookie de l’année unanime

Dans la catégorie des trophées sans suspense, il y a bien sûr celui de rookie de l’année. Comme prévu, c’est Caitlin Clark qui repart avec la récompense. Il faut dire que la guard du Fever sort d’une année 1 absolument exceptionnelle à 19,2 points, 8,4 passes décisives et 1,3 interception de moyenne et des records à ne plus savoir quoi en faire. CC ponctue une première saison dans la Grande Ligue qui a pleinement répondu aux attentes et à l’instar d’A’ja Wilson, elle peut se tourner vers les Playoffs dans le but, pourquoi pas, de faire un coup.

Source texte : WNBA