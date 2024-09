Si la communauté TrashTalk se régale aujourd’hui du grand départ des 30 Previews en 30 Jours, celle du basket 3×3 n’avait d’yeux que pour le Masters de Shanghai. Pour sa troisième participation à un Masters cette saison, 3×3 Paris s’est hissé jusqu’en finale pour la… troisième fois !

Malgré la défaite en finale face à la formation de Riffa, miraculée en demi, l’équipe de 3×3 Paris repartira de Chine avec un gros capital confiance. Troisième finale en trois Masters cette saison (Marseille, Lausanne et donc Shanghai), mais en Chine les quatre joueurs français n’ont pas su réitérer leur exploit de Lausanne en août dernier. Un parcours presque parfait qui a en tout cas pour effet de conforter largement la place de Paris dans les 12 meilleures équipes du World Tour, ces douze équipes qui se verront offrir un ticket pour la “finale” du World Tour fin novembre à Hong Kong.

Après avoir sorti Wuxi et Liman en poules hier, Princeton en quarts et Ulanbaatar en demi, Franck Seguela, Hugo Suhard, Paul Djoko et Jules Rambaut se sont donc inclinés contre Riffa en finale, un peu justes après une vraie démo face aux Américains et un match maitrisé contre les Mongols.

La suite pour Paris 3×3 ? Deux challengers (Hambourg et Yichang) puis un nouveau Masters, le 12 octobre à Amsterdam. De nouvelles occasions de terminer au mieux la saison et l’histoire du projet 3×3 Paris, qui migrera en grande partie du côté de Toulouse la saison prochaine. De là à dire que Big Flo et Oli remplaceront Goldman à la présentation des joueurs… on ne s’y risquera pas.