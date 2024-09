Preview des Detroit Pistons – saison NBA 2024-25

Comme chaque année, un mois avant le début de la saison régulière, les équipes NBA sont analysées avec grande hexpertise. Jour après jour, une franchise est décryptée en profondeur. Aujourd’hui ? Ce sont les Detroit Pistons qui ouvrent le bal (comme d’hab), en espérant les voir remonter à la surface, enfin. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation de l’équipe préférée d’Eminem, la première d’une série de 30 !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

L’année dernière, nous écrivions 17 victoires pour 65 défaites, derniers de la Conférence Est et nous n’imaginions pas pouvoir faire une phrase encore plus déprimante. Mais si. 14 victoires, 68 défaites, derniers de la Conférence Est, la reconstruction semble presque reculer, il faut s’armer de patience à MoTown. Les défaites semblent comme destinées à s’enchaîner.

Mais, à l’avenir, elles ne pourront pas le faire autant qu’au début de la saison dernière, du moins, on l’espère pour les fans. Les hommes de Monty Williams ont “réussi” une série tristement historique avec 28 revers consécutifs et ont commencé la saison en 2-29, largement suffisant déjà pour briser les espoirs de toute la franchise, du propriétaire à celui qui passe le balai sur le parquet. Cade Cunningham a pu davantage jouer et a montré des progrès qui ne se sont pas traduits dans les quatrième quart-temps. Ausar Thompson a réalisé une saison rookie convaincante, mais montre qu’il a encore de nombreux progrès à faire au shoot. Et surtout les Pistons ont choisi de tourner la page Killian Hayes en le coupant à la trade deadline , même si on le sentait venir. Les expériences des autres français Evan Fournier et Malcolm Cazalon ne se sont pas beaucoup mieux passées, mais que s’est-il bien passé à Detroit depuis quelques années…

Le marché de l’été

Ils partent : Monty Williams (coach), Troy Weaver (boss), Joe Harris, Evan Fournier, Buddy Boeheim, Troy Brown Jr, James Wiseman, Malachi Flynn, Jared Rhoden, Jaylen Nowell, Taj Gibson, Stanley Umude, Quentin Grimes, Chimezie Metu

Monty Williams (coach), Troy Weaver (boss), Joe Harris, Evan Fournier, Buddy Boeheim, Troy Brown Jr, James Wiseman, Malachi Flynn, Jared Rhoden, Jaylen Nowell, Taj Gibson, Stanley Umude, Quentin Grimes, Chimezie Metu Ils prolongent : Cade Cunningham, Simone Fontecchio, la Lottery

Cade Cunningham, Simone Fontecchio, la Lottery Ils arrivent : J.B. Bickerstaff (coach), Trajan Langdon (boss), Tim Hardaway Jr., Wendell Moore Jr, Tobias Harris, Paul Reed, Malik Beasley, Bobi Klintman, Daniss Jenkins, Ron Holland

Monty Williams n’aura fait qu’un an sur le banc des Pistons. Le tacticien avait pourtant signé un contrat monstrueux du côté du Michigan (6 ans pour 80 millions de dollars), mais la greffe n’a pas prise. J.B. Bickerstaff s’est fait une spécialité au fil des années de redresser les équipes de bas de tableau, il devra à nouveau le faire à Detroit.

Pour ce qui est des joueurs, on a dit au revoir à des vétérans pour aller en chercher d’autres, encore plus référencés dans la Ligue. La plus grosse arrivée est un retour, celui de Tobias Harris. Après avoir passé de nombreuses années chez les Sixers, il revient dans une équipe moins ambitieuse, mais dans laquelle il a déjà brillé par le passé. Tim Hardaway Jr. et Malik Beasley débarquent aussi pour apporter du shooting à une équipe qui en manquait cruellement. Paul Reed vient quant à lui renforcer la raquette et enfin Ron Holland, le rookie, porte sur ses épaules de grands espoirs avec l’un des plus gros potentiels de la cuvée.

Le roster 2024-25 des Pistons

Meneurs : Cade Cunningham , Marcus Sasser, Daniss Jenkins (two-way)

, Marcus Sasser, Daniss Jenkins (two-way) Arrières : Jaden Ivey , Tim Hardaway Jr., Malik Beasley, Wendell Moore Jr, Tosan Evbuomwan (two-way)

, Tim Hardaway Jr., Malik Beasley, Wendell Moore Jr, Tosan Evbuomwan (two-way) Ailiers : Ausar Thompson , Ron Holland, Simone Fontecchio, Bobi Klintman

, Ron Holland, Simone Fontecchio, Bobi Klintman Ailiers-forts : Tobias Harris , Isaiah Stewart

, Isaiah Stewart Pivots : Jalen Duren, Paul Reed

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Chaque année, l’effectif semble s’améliorer, un petit peu, et cette fois le cinq majeur est renforcé par le vétéran Tobias Harris qui pourrait bien être l’option numéro 1 bis (avec Cade Cunningham) en attaque cette saison. Jaden Ivey est (enfin) débarrassé de la concurrence de Killian Hayes, mais cette fois, son rôle de titulaire sera menacé par Tim Hardaway Jr., Malik Beasley et même Ron Holland. J.B Bickerstaff pourrait choisir une des deux première option pour améliorer le spacing de la line-up.

Oui, car la saison dernière, Cade Cunningham manquait cruellement de shooteurs autour de lui pour que ses progrès de playmaker soient mis en valeur. Cette fois, il est bien mieux entouré et les défenses adverses ne pourront pas autant le coller sans risquer d’être sanctionnés par un de ses coéquipiers. L’apport de Paul Reed dans la raquette pourrait également rebooster Jalen Duren qui n’avait aucune concurrence l’année passée et a, ainsi, réalisé une saison très moyenne sur le plan défensif. L’effectif est plus profond et les résultats de cette progression doivent se voir sur le parquet, enfin.

Une petite vidéo en passant ?

Cade Cunningham et Tobias Harris.

Les deux joueurs auront un gros volume de tir dans cette équipe de fond de tableau. Le meneur réussit généralement pas mal de passes décisives et de rebonds et l’ailier-fort peut aussi s’illustrer dans la cueillette sous les cercles. Ils pourraient bien tout deux devenir des réguliers de vos decks, mois après mois. Si vous vous sentez ambitieux, Tim Hardaway Jr. et surtout Jalen Duren réaliseront de belles performances en cours de saison… mais il faudra tomber dessus. Puis lors d’une soirée avec très peu de matchs et beaucoup (énormément) d’exotisme, pourquoi ne pas faire confiance à Jaden Ivey ?

Infirmerie : le point sur les blessures

La saison passée, Cade Cunningham et Jalen Duren ont joué une toute petite soixantaine de matchs, et ça représente bien l’état de l’infirmerie au cours de l’année. Des petits pépins ici et là, mais dans l’ensemble, ce n’est pas à cause des blessures que les Detroit Pistons n’ont pas été bons. Au moment de redémarrer ce nouvel exercice, tout le groupe semble prêt à se dépouiller sur les parquets. Plus où moins rien à signaler en somme !

Quels objectifs cette saison ?

Le but, c’est d’enfin voir des progrès concrets dans le Michigan. Puisque finir dernier de NBA ne leur permet pas d’avoir les meilleurs picks de la Draft du fait de loteries à leur désavantage année après année, il est temps d’adopter une stratégie différente. Cade Cunningham a un talent extraordinaire et il doit enfin le convertir en victoires. Permettre aux fans de revenir dans la salle et à une dynamique positive de s’enclencher.

Sur le papier, ça semble encore un tout petit peu court pour arracher les Playoffs et même le play-in, mais une amélioration comptable avec près d’une trentaine de victoires serait déjà un immense progrès. D’autres équipes comme les Nets, les Wizards ou même les Bulls et les Hornets devraient jouer le fond de tableau cette saison, Detroit doit en doubler quelques-uns !

Le pronostic du rédacteur

26 victoires – 56 défaites C’est pas brillant, mais mine de rien ça correspond presque au double de victoires des Pistons la saison passée. Le groupe de cette année est plus équilibré avec surtout de bien meilleurs shooteurs. Tobias Harris a le talent pour faire gagner quelques matchs, Cade Cunningham va continuer à progresser et l’équipe ne perdra pas 28 rencontres consécutives chaque année. 26 victoires, 13e de la Conférence Est, un effectif qui montre du cœur et enfin, un petit peu de chance à la loterie, tout le monde signe ?

Quelques liens utiles