Salaires des Detroit Pistons – saison NBA 2024-25

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, on passe à la loupe les Detroit Pistons, premiers de la série… un peu comme à l’accoutumée.

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2024-25 des Detroit Pistons

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

La masse salariale la plus faible de NBA. Plutôt logique pour une équipe qui enchaîne les saisons à la dernière place de la Conférence Est. Mais tout de même, c’est la preuve d’une banque plutôt bien gérée par les dirigeants de MoTown.

L’équipe est extrêmement jeune et de nombreux joueurs seront à prolonger dans les années à venir. Les choix vont commencer à arriver dans les bureaux du Front Office.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Tobias Harris

Isaiah Stewart

Cade Cunningham

Ron Holland

Simone Fontecchio

Bobi Klintman

Cade Cunningham a prolongé cet été et ce n’est que le premier d’une longue série. Pour l’instant, toutes les jeunes pépites sont liées à la franchise par des Team Options, mais ce n’est qu’une question de temps avant que les contrats ne s’envolent.

Trois joueurs à surveiller cette saison :