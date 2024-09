TrashTalk Fantasy League : la preview 2024-25 des Detroit Pistons

La TrashTalk Fantasy League est de retour pour une nouvelle saison ! Qui dit nouvelle saison, dit preview qui va avec. Alors quels joueurs choisir pour viser le best pick ? Qui éviter sous peine de carotte ? Focus aujourd’hui sur les Detroit Pistons !

#Les bons plans annoncés : Cade Cunningham, Tobias Harris ?

Abonnés au fond du classement, les Detroit Pistons n’ont pas non plus mille joueurs pour les porter dès qu’il s’agit de TTFL. Hormis Cade Cunningham, qui porte l’attaque et la création de l’équipe, c’est nettement plus compliqué d’avoir des certitudes au moment de choisir un joueur. Jalen Duren peut faire une solution de repli acceptable face à une raquette un peu faiblarde. Efficace près du cercle et excellent au rebond, il peut dépanner les soirs de vache maigre. Quid de Tobias Harris ? Nouvellement arrivé, il devrait reprendre le rôle laissé par Bojan Bogdanovic, mais bon… on connaît la régularité du bonhomme, il ne faudra pas se gourrer à pile ou face.

#Les trois meilleures moyennes la saison passée