Les highlights de Jaden Ivey en 2023-24

On file du côté de Detroit aujourd’hui, où Jaden Ivey va pouvoir continuer sa progression cette saison. C’est parti pour quelques highlights du bras droit explosif de Cade Cunningham !

Jaden Ivey est enfin seul à accompagner Cade Cunningham sur le backcourt de Detroit. Killian Hayes a fait ses affaires et s’en est allé découvrir la Big Apple du côté des Brooklyn Nets. Le champ des possibles est désormais grand ouvert pour le bondissant arrière qui doit se révéler cette saison afin de sortir les Pistons des profondeurs de la Conférence Est.

Surtout que l’ancien de Purdue a tout pour réussir dans la Grande Ligue.

Electrisant au possible, il dispose de qualités athlétiques rares. Capable de rivaliser avec les meneurs les plus rapides de toute la NBA, il est aussi l’un de ceux qui sautent le plus haut. Dans une équipe des Pistons dans laquelle évoluent également Ron Holland, Ausar Thompson et Jalen Duren, il doit se muer en patron des transitions et du jeu rapide, laissant la balle dans les mains de Cade Cunningham lorsque la porte s’est refermée et que le tempo s’est ralenti. Si Detroit veut retrouver une identité à court terme, cela devra passer par de la course, et s’il y a de la course, cela devra passer par Jaden Ivey !