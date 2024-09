Les raisons de cliquer sur les Pistons cette saison sont bien peu nombreuses, mais pourtant… il nous fallait en trouver une. Cette raison, ce n’est autre que Cade Cunningham, le seul joueur de basket de l’effectif en d’autres termes. Ça commence fort.

Sans lui, les Pistons seraient probablement en train de préparer un déplacement en Peugeot 206 contre la Jeune Garde de Tourcoing un dimanche après-midi. Mais Cade Cunningham est là et ce sera suffisant pour nous faire zieuter un minimum cette équipe qui doit absolument sortir des tréfonds de la NBA. Le meneur sera essentiel dans cet objectif.

Parfois gêné par les blessures, Cade a quand même connu son meilleur exercice en carrière la saison passée avec 22,7 points à 44,9% au tir dont 35,5% depuis 8 Mile, 4,3 rebonds et 7,5 passes décisives de moyenne. Il aurait même pu prétendre à une sélection All-Star avec environ 35 victoires de plus. Mais Cade entend bien changer les choses dans le Michigan et le succès de la franchise passera forcément par lui.

Son jeu de passes, son leadership et son habileté au scoring seront forcément scrutés de près et seront essentiels pour permettre aux fans des Pistons de pouvoir rêver de renouveau. Cade Cunningham a récemment touché le gros lot et va aussi devoir justifier cette énorme paie en faisant progresser son équipe. Nul doute que le numéro 2, franchise player attitré de cette escouade, voudra casser autre chose que la colonne des défaites cette saison.

Si vous cliquez sur les Detroit Pistons pour autre chose que Cade Cunningham cette saison, soit vous mentez, soit vous aimez la souffrance. C’est dit.