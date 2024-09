On y retourne ! On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, direction le Michigan pour parler des Detroit Pistons, et c’est jamais très bon de sortir le premier jour…

On file dans les bas-fonds de la Conférence Est pour commencer, pour parler d’une équipe de Detroit qui a bien du mal à montrer des progrès. La franchise semble déterminée à y arriver cette saison, avec de gros mouvements à la dernière intersaison. Au revoir Monty Williams, au revoir aussi Troy Weaver, les Pistons ont mis de nouveaux hommes aux commandes pour relancer la machine. Fraîchement nommé sur le banc, J.B. Bickerstaff saura-t-il faire passer un cap à Cade Cunningham et ses copains ? Tobias Harris en mode grand frère à Motor City ? Quel visage pour le récent drafté Ron Holland ? Il y a beaucoup à dire alors on se pose pour faire les choses bien comme il faut, comme toujours. Les 30 Previews en 30 Jours édition 2024-25, moteur, action, ça tourne.