Sur le point d’entrer dans sa quatrième saison NBA, Cade Cunningham veut franchir un cap supplémentaire cette année pour rendre les Pistons à nouveau respectables. Peut-il aller chercher une première sélection All-Star alors qu’il vient tout juste d’avoir 23 ans ?

Aux yeux de la franchise de Detroit, la réponse à cette question est sans aucun doute “Oui”. Les Pistons n’auraient pas offert un contrat max de 224 millions de dollars sur cinq ans à leur joueur s’ils ne croyaient pas en sa capacité à rejoindre l’élite de la NBA. Et des raisons d’y croire, il y en a plusieurs.

Une progression démontrée au cours de l’Année 3

Avec 22,7 points, 4,3 rebonds et 7,5 passes de moyenne en 33,5 minutes de jeu, Cade Cunningham reste sur la saison la plus productive de sa carrière malgré les terribles résultats de son équipe (14 victoires – 68 défaites). La saison la plus productive mais aussi la plus accomplie en matière d’efficacité, avec des progrès au tir (44,9%), à 3-points (35,5%) et aux lancers-francs (86,9%), ce qui est souvent le signe qu’un joueur commence à vraiment avoir ses repères au plus haut niveau. Cunningham a notamment brillé après le All-Star Break avec près de 25 points et 8 passes par match (18 rencontres) et des pourcentages en 45-40-90.

Tout ça pour dire que “Motor Cade” justifie de plus en plus son statut de numéro 1 de la Draft 2021, lui qui avait connu des débuts un peu compliqués dans la Ligue. Une blessure au début de sa saison rookie avait perturbé son entrée dans la cour des grands, avant qu’une vilaine blessure au tibia ne le limite à 12 matchs au cours de sa campagne sophomore.

En progrès sur le plan individuel et supposant qu’il reste en bonne santé, Cade Cunningham devrait avoir toutes les cartes en main pour prendre une nouvelle dimension.

Cade’s was on another level in his last three games:

33.7 PTS | 5.7 AST | 47% FG | 49% 3P

So excited for year four 😈 pic.twitter.com/rUbUygKtY7

— Jack Kelly (@pistons_jack) August 31, 2024

Cade Cunningham mieux entouré

Pour espérer changer de statut dans la Ligue, Cade Cunningham doit aussi afficher un meilleur bilan collectif que celui présenté par les horribles Pistons depuis son arrivée il y a trois ans (23, 17, 14 victoires). Le meneur de 23 ans a évidemment un rôle à jouer dans tout ça mais ça aide beaucoup d’être mieux entouré. Ça tombe bien, la franchise de Detroit – désormais guidée par Trajan Langdon – a recruté en ce sens.

Manquant cruellement d’expérience et de shoot extérieur, les Pistons ont signé cet été Tobias Harris, Malik Beasley et Tim Hardaway Jr. (et prolongé Simone Fontecchio), à savoir trois joueurs qui ont entre 27 et 32 ans et qui sont capables de planter de loin. De quoi apporter du soutien à Cade Cunningham, autant dans le leadership qu’à travers le spacing qu’ils apportent. Cela devrait enlever de la pression à la jeune star des Pistons, qui pourrait profiter d’un surplus de liberté pour encore gagner en efficacité dans son jeu.

Cade Cunningham is struggling with efficiency but a large part of that is due to his nightmarish offensive situation, as he faces a massive burden to create with awful spacing pic.twitter.com/6Hwb0byLBc

— Nerd Sesh (@Nerd_Sesh) December 5, 2023

Enfin, l’arrivée du nouveau coach J.B. Bickerstaff pourrait aussi représenter un élément positif pour le développement de Cade Cunningham. Si Bickerstaff a ses défauts, il a prouvé à Cleveland qu’il était capable de bien développer un jeune groupe. Les Cavs sont passés d’une équipe à 22 victoires à une équipe de Playoffs capables de gagner 50 matchs. Le jeune meneur Darius Garland avait particulièrement progressé sous les ordres de J.B., décrochant une sélection All-Star en 2022 lors de sa troisième campagne dans la Ligue.

“Avec sa taille, sa capacité à voir le terrain, sa capacité à créer son shoot, il peut quasiment tout faire sur un terrain. Défensivement, avec sa longueur et sa taille, on peut faire tellement de choses avec lui. Notre objectif est de faire de lui l’un des meilleurs two-way players de la ligue.” – J.B. Bickerstaff sur Cade Cunningham

Pour toutes ces raisons, les Pistons devraient devenir une équipe plus respectable cette saison (en même temps c’est pas dur), augmentant ainsi les chances de Cade de participer au All-Star Game.

Cade Cunningham, une âme de leader

Difficile de parler de leadership dans une équipe qui a perdu 28 matchs de suite l’an passé et qui a terminé la saison avec seulement 14 victoires au compteur. Pourtant, du leadership, Cade Cunningham en a montré dans le marasme des Pistons. Il a tout donné sur le parquet mais a aussi pris ses responsabilités quand les Pistons étaient moqués par tout le monde, et que ses coéquipiers avaient la tête basse.

“Tous les jours, j’essaye de guider ce groupe. Je n’ai pas réussi pour l’instant. 2 victoires pour 28 défaites, je me suis dit qu’il est normal que je prenne la parole et que je sois le visage de l’équipe. Tout le monde dans ce vestiaire se donne. Tout le monde essaye de faire le maximum pour gagner des matchs. Je mets beaucoup de choses sur mes épaules, clairement.” – Cade Cunningham

Quand Detroit était vraiment au fond du trou, Cunningham avait appelé à l’unité, déclarant à ses coéquipiers que ce n’était pas le moment de “sauter du navire” ou de “se recroqueviller sur soi-même”. Un signe de leadership, mais aussi de maturité et de professionnalisme, tout ça à seulement 22 ans.

Malgré les défaites, malgré les raclées, malgré l’humiliation subie la saison dernière, Cade Cunningham a probablement gagné beaucoup de respect à travers la NBA, ce qui pourrait l’aider à arracher une place de All-Star dès qu’il aura un dossier suffisamment solide.

Comme chaque année, il y aura une sacrée concurrence sur les backcourts pour décrocher un ticket vers le All-Star Game, mais Cade Cunningham fait clairement partie des candidats crédibles pour une première sélection en 2025. S’il franchit un cap supplémentaire sur le plan individuel et que les Pistons deviennent enfin une équipe de basket, il aura toutes ses chances.

Bleacher Report Is predicting that Cade Cunningham will make the All-Star team this season 👀

Picture credit @mrprodesign pic.twitter.com/rimQMpRU55

— Pistons Talk (@Pistons__Talk) September 4, 2024