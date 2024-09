L’abonnement à la défaite arrive peut-être à expiration dans le Michigan. Avec une nouvelle direction et un nouveau coach, les Detroit Pistons semblent s’être remis sur le droit chemin. Enfin le bon moment pour que les fans arrêtent de déprimer ?

Un été intelligent

Depuis des années, Detroit rime avec défaites. Le point d’orgue ayant été atteint la saison dernière avec cette fabuleuse série de 28 revers consécutifs. Difficile de faire pire. Pour ce nouvel exercice, les Pistons se sont appliqués à faire une belle intersaison. Dès la Draft, malgré leur terrible malédiction de ne pas avoir un pick dans le top 3, ils ont réussi à récupérer Ron Holland II. Avec un potentiel très intéressant notamment dans sa moitié de terrain, Motor City pourrait bien avoir trouvé une sérieuse option défensive si tout se passe bien. Son seul gros point faible ? Le shoot à 3-points où il tournait à seulement 24% la saison dernière. Ron Holland a pour habitude d’empiler les briques, mais pour une fois ce n’est pas grave côté Detroit. C’est ici qu’on remercie le nouveau General Manager Trajan Langdon qui a cherché des joueurs capables de combler les lacunes de son futur rookie. Tim Hardaway Jr. et Malik Beasley débarquent ainsi dans le Michigan pour permettre à Cade Cunningham d’avoir enfin des gâchettes à qui il peut donner des munitions. Un jeune qui a la défense dans le sang, des vétérans capables de shooter, les Pistons n’auraient-ils pas fait un bon été ?

Tobias Harris : le vrai bon coup ?

Il est impossible de parler de l’été des Pistons sans parler du comeback de Tobias Harris. Plus en odeur de sainteté chez les 76ers, l’ancien joueur des Clippers rentre à la maison. Le forward sort tout juste d’une saison à 17 points de moyenne, il va directement pouvoir apporter du scoring à une équipe de Detroit qui en manque terriblement. Si l’ancien coéquipier de Joel Embiid pouvait se targuer d’avoir l’un des pires contrats de 2024, Tobi aura un rôle bien plus intéressant aux Pistons. Outre l’apport offensif évident, il va pouvoir encadrer les jeunes pousses de Detroit qui manquaient sérieusement d’un bon vétéran pour pouvoir pousser correctement. Encore un joli coup signé Trajan Langdon qui donne tout ce qu’il a pour que la franchise abonnée à la lose retrouve des couleurs.

J.B. Bickerstaff, le nouvel homme du banc des Pistons

Un petit tour et puis s’en va. C’est la phrase parfaite pour décrire le passage de Monty Williams chez les Pistons. Le coach a pris son gros chèque pour seulement une année sur le banc du Michigan… et quelle saison chaotique. Pour remettre de l’ordre dans tout ça, J.B. Bickerstaff a été appelé en renfort. Il faut dire que l’exercice n’est pas nouveau pour l’ancien entraîneur de Cleveland. Passé par Memphis entre 2017 et 2019, JB avait réussi à redresser la barre des Oursons qui avaient sérieusement la tête dans le guidon. À Detroit, vu l’état de la franchise, la tâche risque d’être plus ardue, mais si au terme de ses cinq ans de contrat, il parvient à ramener les Pistons en Playoffs et plus si affinités, alors ce sera mission accomplie.

L’heure de passer la vitesse supérieure

Malgré sur surnom de Motor City, cela fait bien longtemps que les Pistons n’ont pas mis les gaz. Pas une saison à plus de 25 victoires depuis 5 ans, on peut dire que la franchise est au point mort. Pourtant, l’heure de remettre le moteur en route est peut-être enfin arrivée du côté de MoTown. Alors, pas d’enflammade, les Playoffs ce n’est pas pour cette année, même le play-in risque d’être compliqué à atteindre, mais pour une fois, les fans des Pistons peuvent aborder la saison avec un peu d’optimisme, un tout petit peu. En effet, Detroit pourrait se sortir de ce marasme qu’est le fond de la conférence Est pour aller chatouiller des équipes qui jouent plus haut. Pour une fois, le front office a bien travaillé avec des choix cohérents : un jeune rookie capable de bien défendre, un vétéran reconnu en NBA et des gâchettes extérieures qui ne demandent qu’à être alimentées. Cade Cunningham est un excellent joueur, on le sait tous, et il va enfin avoir de quoi se régaler. Mieux encore, J.B. Bickerstaff a du monde sur tous les postes et donc de quoi proposer des rotations intéressantes. Jalen Duren reçoit la concurrence de Paul Reed sur le poste 5, histoire de le motiver un peu, Tobias Harris va pouvoir compter sur Isaiah Stewart pour le suppléer (et distribuer 2 ou 3 droites si besoin). Le poste 3 repose sur une superbe triplette Ausar Thompson – Ron Holland – Simone Fontecchio. Sur les extérieurs, c’est plutôt bien fourni avec Cade Cunningham, Jaden Ivey, Tim Hardaway Jr., Marcus Sasser et Malik Beasley. Alors certes, ce n’est pas l’effectif du siècle, mais c’est peut-être la base la plus intéressante depuis le début de la décennie côté Detroit.

S’il reste quelques kilomètres avant d’arriver au bout de la 8 Mile, il y a de sérieux arguments pour recommencer à attirer les fans et Eminem à la Little Caesars Arena. On commence doucement mais, au moins, on commence ?