Au sortir d’une grosse saison, qui l’a vu échouer au Game 7 du premier tour des Playoffs face aux Cavs, le Magic a dépassé toutes les prévisions et sera désormais attendu au tournant. Après l’effet de surprise, comment passer l’étape de la confirmation à Orlando ?

Le Magic d’Orlando voulait progresser mais ne se voyait sans doute pas si vite si haut.

La franchise floridienne visait initialement une qualification pour le Play-in Tournament, et plus si affinités. Résultat des courses : les hommes de Jamahl Mosley ont directement composté leur billet pour les Playoffs, passant même tout près d’obtenir l’avantage du terrain. La saison 2023-24 était d’ores et déjà réussie chez Mickey et ce n’est pas le Game 7 perdu malgré une relative avance qui fera changer d’avis la planète basket. Le Magic est de retour grâce à sa recette concoctée par son coach, l’un des trois meilleurs de la saison passée si l’on en croit les votes finaux pour la récompense du COY (Coach of the Year).

Ancien spécialiste défensif chez les Mavs, Mosley n’a pas perdu de vue sa ligne de conduite pour sa première expérience en tant que coach principal. Il a peu à peu mis en place une identité défensive forte dans son équipe, avec notamment Jalen Suggs, qui monte en puissance depuis son arrivée dans la Ligue, et Jonathan Isaac, qui a enfin pu enchaîner les matchs après des saisons blanches à soigner ses galères aux genoux. Avec un Wendell Carter Jr. en gardien de la raquette et un Moritz Wagner qui distribue des torgnoles en relais, le secteur intérieur est également bien gardé. Même les franchise players Paolo Banchero et Franz Wagner font les choses bien dans ce secteur. Et vous savez quoi ? Le Magic vient en plus de rajouter Kentavious Caldwell-Pope dans l’équation.

“This is the first team that I’ve been on where everybody likes to defend.”

– Kentavious Caldwell-Pope on the Orlando Magic

(h/t @ClutchPoints ) pic.twitter.com/H96hClEQOm

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 9, 2024

Caldwell-Pope, champion NBA 2020 avec les Lakers et 2023 avec les Nuggets, n’apporte pas qu’en défense, il représente vraiment LE role player idéal que le Magic pouvait acquérir sur la Free Agency 2024, et ce même si le tarif de 66 millions sur 3 ans n’est pas donné. Son aisance au shoot extérieur (36,9% en carrière et 40,6% la saison dernière) permettra d’étirer les défenses et d’élargir les espaces, tandis que son expérience de double champion NBA sera bénéfique à un groupe encore très jeune qui a forcément besoin de leadership. KCP sera titulaire au poste 2 pour équilibrer encore davantage cet effectif et devrait rendre au centuple l’investissement que le Magic a posé sur lui.

Le shoot justement, c’est le gros chantier qu’il va falloir mener à Orlando pour viser encore plus haut et devenir encore plus imprévisible. KCP n’est pas le seul qui peut solutionner ce problème chez Mickey. Tristan da Silva, dernier rookie ayant rejoint l’effectif, a également une grosse qualité de shooteur et est du genre plutôt fiable en tant que “vieux” rookie de 23 ans. Il devrait donc avoir ses minutes dès le début de la saison pour apporter sa contribution. Le sophomore Jett Howard n’a lui que très peu été vu à l’œuvre la saison dernière, plutôt mis en couveuse et faisant principalement ses armes en G League. Mais en 2024-25, la donne pourrait bien être différente pour le fiston de Juwan. Il a appris, écouté, travaillé, et semble désormais prêt à en découdre, il fait partie des joueurs qui vont apporter ce spacing qui a cruellement fait défaut à l’attaque floridienne l’an passé. Les progrès de Franz Wagner, Paolo Banchero et Anthony Black dans le domaine sont également à suivre.

La saison de Jalen Suggs sera aussi scrutée de près. Lui, la pile électrique qui se jette sur tous les ballons, qui fout le meilleur scoreur adverse en prison et qui harangue la foule sur chaque action, le tout après avoir probablement ingéré de la farine par voie nasale. L’ancien de Gonzaga sera attendu au tournant, notamment dans sa capacité à maintenir son niveau au shoot (presque 40% l’an passé), mais aussi d’avoir plus de responsabilités offensives (à la création et au scoring) où il lui sera probablement demandé de retrouver les standards qui étaient les siens à Gonzaga. Quoi qu’il en soit, la calvasse la plus fraîche de Floride est à un vrai tournant de sa carrière, à l’aube de renégocier son contrat.

We’ve heard a lot this week about Jalen Suggs taking on more responsibility in the #Magic’s offense. After practice, I asked him how it’s gone:

“I’ve loved it … They’re doing a great job in teaching me and bringing me along, each coach in different ways.”

Full remarks: pic.twitter.com/AO0LVVItwW

— Jason Beede (@therealBeede) October 4, 2024

Forcément, la jeunesse doit également progresser. Avec une saison de plus au compteur, les joueurs sont forcément plus forts et aguerris, d’autant plus avec cette série haletante, perdue au finish contre les Cavs. Paolo Banchero a beaucoup d’ambition et voudra en faire encore plus, individuellement comme collectivement. Il doit gommer les derniers défauts de son jeu et poursuivre ses progrès pour continuer de représenter le Magic en attaque. Son lieutenant Franz Wagner, désormais titulaire d’un énorme contrat, devra également faire oublier son horrible Game 7 et prouver qu’il est bien de la trempe des plus grands. Cela commence par retrouver son shoot, et le reste viendra automatiquement à lui étant donné qu’il sera encore plus imprévisible. Wendell Carter Jr. doit voir son corps tenir car son profil est parfait à l’intérieur, Anthony Black aura encore plus sa chance et doit la saisir, Moritz Wagner est également attendu parmi les meilleurs remplaçants de la Ligue cette saison.

Le Magic a joué la continuité cette saison, seuls les départs de Markelle Fultz et Joe Ingles sont à déplorer au sein de l’équipe première. Au rayon des arrivées, on note celles de KCP, TDS (via la Draft) et Cory Joseph, pour jouer les baby-sitters. L’effectif se connaît donc très bien et les automatismes seront déjà présents, un peu comme à l’été 2023, à l’aube d’une saison avec 13 victoires de plus que la précédente.

Est-ce que le Magic va réaliser un nouveau bond en avant dans une Conférence Est plus concurrentielle que l’an passé ?