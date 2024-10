Paolo Banchero : objectif All-NBA Team cette saison

A l’approche de sa troisième saison NBA, Paolo Banchero a une faim de loup, lui qui a déjà accompli pas mal de choses en à peine deux campagnes. Il voudra sans aucun doute aller encore plus haut cette saison. Alors, c’est quoi la suite pour l’ailier-fort américano-italien ?

P5 a les crocs, et il compte bien le faire savoir à la ligue toute entière. Devenu le visage de l’attaque du Magic dès son premier match sous les couleurs de la franchise floridienne, il a vite mis tout le monde d’accord sur son statut de n°1 de la Draft 2022 qui a tant fait débat à l’époque. Il affiche désormais de nouvelles ambitions, autant individuelles que collectives.

Le natif de Seattle a déjà été élu Rookie de l’année en 2023 à la quasi-unanimité (un vote est parvenu à Jalen Williams, probablement sous la torture de ce dernier), il est allé encore plus haut dans sa saison sophomore en devenant un All-Star plus que logique. Leader aux points, aux rebonds (à égalité avec Wendell Carter Jr.) et aux passes décisives, inutile de dire que Paolo Banchero est au four et au moulin pour le Magic, qui a disputé ses premiers Playoffs depuis 2020 dans le sillage du nouveau visage de son attaque. Avec 22,5 points à 45,5% aux tirs dont 33,9% depuis Universal Studios, 6,9 rebonds et 5,4 passes de moyenne cette saison, ce statut est légitime.

Mais ne comptez pas sur Paul Banquier pour se reposer sur ses lauriers.

Celui qui a décidé de représenter Team USA après avoir snobé la sélection italienne nourrit de grandes ambitions pour l’avenir, au sein de ce groupe très jeune mais ambitieux et déjà bien en avance sur les temps de passage. En effet, il a déjà déclaré qu’il voulait voir le Magic dans le Top 4 de la Conférence Est cette saison et même si – avec les Celtics, les Bucks, les Sixers, les Knicks, les Cavs, le Heat ou encore les Pacers et les Nets – ce ne sera pas chose aisée, c’est largement dans les cordes de la franchise de Mickey. Bah oui, qui voyait Orlando en Playoffs avec 47 victoires l’an passé et défait uniquement au Game 7 du premier tour ?

Le pire, c’est que la marge de progression de Paolo Banchero est encore bien laaaaaaaarge. En effet, sa sélection de shoots est encore à perfectionner. A sa décharge, les défenses se resserrent beaucoup sur lui du fait du manque de spacing dans l’effectif. Mais avec le recrutement de Kentavious Caldwell-Pope, la draft de Tristan da Silva ou encore Jett Howard qui toque à la porte de son coach Jamahl Mosley, ces problèmes pourraient bien être en partie résolus. Et cela permettrait également à P5 de limiter les pertes de balles, un autre sujet sensible dans le style de jeu du cainri.

Régulièrement pris à deux, voire plus, il commet forcément des pertes de balles qui pourraient être évitables. Mais encore une fois, avec plus de spacing, les défenses seront moins focalisées sur lui et il aura plus d’espace pour jouer ses 1vs1. Lui qui n’a pas le premier pas le plus rapide du monde joue beaucoup sur sa puissance, mais cela peut parfois conduire à des shoots forcés. D’ailleurs, et au même titre que l’équipe tout entière, le tir à 3-points n’est pas non plus l’une de ses spécialités. Même si Banchero est passé de 30 à 34% en deux ans, nul doute qu’il peut encore faire mieux, et alors il deviendra encore plus difficilement défendable.

Le joueur All-Star sait sur quels aspects du jeu il doit bosser, et nul doute qu’il a passé une bonne partie de son été dans le labo du Magic pour bosser ses points faibles. Il a notamment travaillé sa condition physique cet été pour pouvoir porter le plus loin possible Orlando sur ses larges épaules. Et il compte s’affirmer encore plus en tant que leader de vestiaire.

En devenant un joueur plus complet qu’il ne l’est déjà, Paolo Banchero pourra légitimement rêver d’une All-NBA Team, ce qui est dans ses cordes. Car il a le potentiel pour devenir l’une des faces de la NBA, d’aujourd’hui et de demain. On parle beaucoup de notre Victor Wembanyama national, de Luka Doncic, d’Anthony Edwards, de Shai Gilgeous-Alexander ou encore de Jayson Tatum qui, pour certains, le sont déjà actuellement. Mais Paolo Banchero est également de la trempe de ces joueurs qui peuvent changer la face d’une équipe et qui vont tourner les têtes vers lui. Il n’y a qu’à regarder la progression du Magic, qui est passé de 22 victoires juste avant sa Draft, à 47 victoires la saison passée.

Paolo Banchero est à l’image de son équipe. Il a les dents longues, très longues, et c’est lui qui prend beaucoup la lumière dans une franchise qui s’est longtemps cherchée une figure. Elle l’a désormais trouvée et Paul Banquier en profite pour montrer son ambition, lui qui a souvent assumé ses paroles en les faisant suivre par des actes. Il se retrouve donc encore à un sacré tournant. Le troisième en trois ans, est-ce la marque des plus grands ? Début de réponse en fin de mois.