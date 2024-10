Alors qu’il entre dans la dernière année de son contrat rookie, Franz Wagner s’est déjà mis d’accord avec le Magic pour un gigantesque contrat, qui débutera en 2025 pour finir en 2030. L’Allemand va devoir cravacher sévère pour justifier son nouveau deal.

Même si Kaiser Franz est un très bon joueur de basket et qu’il a activement contribué au renouveau du Magic ces dernières saisons, le montant du contrat qu’il a paraphé cet été peut légitimement faire tiquer.

224 millions de dollars sur 5 ans. Deux cent vingt-quatre.

Oui, vous l’avez bien lu, le Bolide allemand a signé un contrat maximum, et cela peut même monter jusqu’à 270 millions s’il fait partie d’une All-NBA Team dans les années à venir. A Orlando, on a voulu sécuriser l’un des hommes forts du retour en grâce de la franchise de Mickey, qui était moribonde depuis trop d’années. Et tant pis si c’est beaucoup trop pour l’instant, car le petit frère de Moritz n’en est encore qu’à l’aube de sa carrière – il faut le savoir – et sa marge de progression est encore très conséquente.

Franz Wagner has agreed on a five-year, $224M max rookie contract extension with the Magic that could be worth as much $269M, per @wojespn pic.twitter.com/SI9eVUvZkd

— NBA TV (@NBATV) July 5, 2024

Lui, le 8è choix de la Draft 2021, rejoint l’équipe d’Orlando en même temps que Jalen Suggs, choisi au 5è rang de la même cuvée et annoncé comme celui qui va révolutionner la mène à Orlando. Pourtant, c’est bien le natif de Berlin qui va se montrer le plus à son avantage pendant que l’ancien crackito de Gonzaga va galérer pour ses débuts. Franzinho, ancien Wolverine du Michigan, se révèle être un attaquant très complet et un défenseur coriace. Sa polyvalence lui offre directement une place dans le cinq majeur de Jamahl Mosley, et il va très bien le lui rendre. Auteur de 15,2 points à 46,8% dont 35,4% depuis Disney World, 4,8 rebonds et 2,9 passes décisives par match lors de sa saison rookie, Franz pose déjà de sacrés chiffres, au point d’être dans la All-Rookie First Team.

Une saison plus tard, Paolo Banchero débarque et prend les commandes de l’attaque du Magic dès sa première saison. Malgré l’arrivée de l’Américano-italien, Franz Wagner n’en demeure pas moins une très belle deuxième option pour l’escouade floridienne et continue même sa progression. Il s’impose comme un parfait complément de son numéro 5 tout en ayant un style de jeu avec pas mal de points communs. Franz prend le lead quand P5 connaît un coup de moins bien et inversement. Aujourd’hui, le natif de Berlin est l’un des hommes forts du renouveau du Magic mais reste néanmoins capable de gros trous d’air, comme l’atteste son dernier et principal en date : au Game 7 du premier tour des Playoffs contre les Cavaliers avec un abominable 1/15 aux tirs.

Visiblement, pas de quoi refroidir les dirigeants du Magic qui ont sorti le chéquier pour prolonger leur international allemand, dont la carrière en sélection est encore plus fournie avec comme point d’orgue cette Coupe du Monde 2023, remportée par la Mannschaft. “Boogie” et l’Allemagne se sont également hissés jusqu’au dernier carré des Jeux Olympiques de Paris 2024, finissant malheureusement avec la médaille en chocolat après une ultime défaite contre la Serbie (93-83). Franzy joint l’utile à l’agréable en gagnant et faisant le plein d’expérience avec l’Allemagne.

TCL Player of the Game Franz Wagner stepped up when it counted the most to help seal Germany's status as World Champions! 💪

📊 19 PTS | 7 REB | 3 STL | 19 EFF#FIBAWC x #WinForDeutschland 🇩🇪 | #InspireGreatness pic.twitter.com/5PAC5AX324

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023

Toutefois, à l’heure actuelle, offrir un contrat de 224 millions à Franz Wagner peut sembler prématuré. C’est d’ailleurs l’avis de nombreux spécialistes, qui rappellent qu’il n’est “que” deuxième option de son équipe, et qu’il sort d’une belle diarrhée en match décisif avec Orlando. Toutefois, il convient également de rappeler que si l’ancien de Michigan joue comme un daron, il n’a que 23 ans, sa marge de progression est encore aussi large que la tonsure sur le crâne de Jalen Suggs. Le shoot extérieur notamment, qui était bien cabossé la saison passée avec un tout petit 28,1% de loin. Il est impératif de retrouver un vrai bras pour dégainer de loin, non seulement pour le spacing du Magic – qui n’est déjà pas foufou – mais aussi pour son arsenal offensif, qui pourrait bien le rendre plus difficilement défendable à l’avenir.

Pour parler uniquement gros sous, sachez que le salary cap de la NBA va encore monter dans les années à venir (à travers le nouveau deal de droits TV), et peut-être bien que ce contrat ne sera plus si déconnant que ça à l’avenir avec l’augmentation constante des salaires. Surtout dans la NBA actuelle où de plus en plus de joueurs qui ont de moins en moins prouvé perçoivent des montants de plus en plus fous. Aussi, sachez que même si pour l’heure, rien de tout ça n’est encore fait, il y a bien un monde où Franz Wagner ferme un grand nombre de bouches et justifie ce montant investi sur sa pomme. Comment ? En se remettant à canarder de loin comme à ses débuts, en se faisant encore plus violence dans les gros matchs et en jouant toujours aussi juste.

Ce contrat XXL signé par Franz Wagner ne prendra effet qu’à partir de la saison 2025-26, il sera encore sous contrat rookie cette saison, mais il doit d’ores et déjà justifier ce montant, et subir la pression qui va avec un tel contrat. Il sera obligatoire, pour ce joueur déjà très polyvalent, d’augmenter son niveau jour après jour dans chaque compartiment du jeu. Dans le cas contraire, son contrat pourrait très vite devenir toxique et intransférable pour la franchise.